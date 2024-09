Magyarországon a KSH adatai szerint az autópark átlagéletkora 16 évre nőtt 2024 júniusára, vagyis az emberek jelentős része több mint 10 éves használt autóval közlekedik. Van, aki saját döntéséből, mások pedig egyszerűen azért, mert nem tehetik meg, hogy fiatalabbat vegyenek. Az ilyen korú autóknál azonban többnyire már jelentkeznek meghibásodások, a kopóalkatrészek zöme is legalább egyszer átesett már a cserén.

Akinél sokat számít az, hogy mennyi pénzből orvosolhatók ezek a hibák vagy alkatrészcserék, az olykor a használt, bontott darabok megvásárlásához folyamodik, ám vannak esetek, amikor ez nem opció. Van olyan is, aki rábeszéli a szerelőjét, hogy ő vihesse a szervizhez az alkatrészt, „okosba”. Ebbe persze sok szerelő és szakszerviz nem megy bele, több okból.

Az egyik, hogy ők alacsonyabb áron szerzik be az alkatrészt, és az anyagon is keresnek valamennyit, amikor az autó tulajának kiszámlázzák a javítás összegét, továbbá a vállalkozásban könyvelési szempontból is lényeges, hogy nyoma legyen az alapanyag beszerzésének. Minél többet vásárolnak az adott autóalkatrész-forgalmazónál, annál nagyobb kedvezményeket kapnak, adott esetben ajándékba adnak munkaeszközöket a hűséges szervizeknek, ez tőkehiányos vállalkozásoknál fontos szempont.

Másrészt nekik nem fér bele az idejükbe, hogy ha nem megfelelő alkatrészt viszel oda, akkor megvárják, amíg megérkezik az, amit be is tudnak szerelni. Ez számukra komoly pénzkiesést jelent, mert az autó addig foglalja a helyet a műhelyben vagy az emelőn, nem tudnak addig másikkal haladni.

Ha az autó tulaja mégis spórolni akar és van műszaki érdeklődése, maga is belevághat az otthoni autószerelésbe, ám ennek sok buktatója lehet. Ezek közül az egyik az alkatrészek kérdésköre. Ebben a cikkben most ehhez nyújtunk segítséget, hogy a lehető legkevesebb fejfájással és legkisebb anyagi ráfordítással vehess új autóalkatrészt és szerelhesd meg az autódat.

Nem célszerű szombaton belekezdeni a szerelésbe

A legtöbb embernek csak hétvégén van ideje az autójával foglalkozni, szerelgetni, ám ennek megvannak a maga veszélyei. Egyrészt nem biztos, hogy sikerül a művelet, hiszen nem minden autórajongó profi szerelő, otthoni körülmények közt ráadásul nehezebb is megoldani a feladatokat, olykor eszköz hiányában. Sokszor nehéz rombolás nélkül leszedni egy-egy alkatrészt a célszerszám nélkül, egyetlen szereléshez pedig nem éri meg beruházni egy speciálisabb szerszámba, ami például csak ahhoz a konkrét művelethez jó.

Másrészt még ha meg is veszed előre az alkatrészeket, amennyiben nincsen kellően nagy rutinod a dologban, akkor lehet, hogy az autó alatt fekve nem várt meglepetés ér: például az, hogy nem vettél elég alátétet, eltörik az egyik csavar, rossz alkatrészt vásároltál vagy nem azt kaptad, ami kellene.

Legyen akár a te hibád, akár az alkatrészüzleté, a végeredmény az, hogy ha ez szombaton délután kettőkor derül ki, akkor már jó eséllyel nem tudsz sehova elmenni alkatrészért, mert zárva vannak az ilyen boltok. Az autó pedig ott marad szétszedve, hétfőn pedig gyalogolhatsz a buszmegállóhoz, vagy más megoldást kell keresned.

Így a legegyszerűbb megvenni a megfelelő autóalkatrészt

Az egyik leggyakoribb probléma lehet az alkatrészekkel, hogy nem az adott autóhoz valók, nem egyeznek a paramétereik azzal, mint amit ki kellene cserélni. Például épp csak egy kicsit vastagabb a menet a lengéscsillapító szárán, épp csak egy kicsit más a füle a fékbetétnek, épp nem kettő, hanem háromlábú a vízhőfok-jeladó csatlakozója stb. Ezek az eltérések akár úgy is felléphetnek, hogy elméletben ahhoz az évjárathoz és ahhoz a lökettérfogatú motorhoz vettük az alkatrészt, amilyen az autónk, ám a motorkód például eltérő, és máris ott a gond.

Ezért az a legjobb módszer, ha a motorkódot is megadjuk, de még jobb, ha alvázszám alapján keressük az alkatrészt, akár webshopban, akár személyesen az üzletben vásárolunk. Ezért ha elmegyünk a Bárdiba, az Unixba vagy bármelyik üzletbe, mindenképpen vigyük magunkkal az autó forgalmiját, ezt átnyújtva az értékesítőnek nagyobb rá az esély, hogy a jó alkatrésszel térünk haza. Persze itt is lehetnek gondok, hiszen ha nincs az eladónak megfelelő szaktudása, akkor még az összes információ birtokában is adhat nem az autónkba illő alkatrészt. Az esetek 95 százalékában azonban szert lehet tenni a megfelelő termékre az alvázszám használatával.

Nem a nagy alkatrészüzletláncok a legolcsóbbak Amennyiben a ráfordított pénzösszeg a legfontosabb tényező, akkor a nagy, hazai alkatrészüzletláncokon túl is körül kell nézni, mert a legismertebb helyeken magasabbak az árak. Ennek egyik oka, hogy nagyon sok helyen van üzletük és jól használható webshopot működtetnek, a jó hozzáférhetőségnek pedig megvan az ára. Bemész, és sokszor polcról azonnal megvehetsz például egy féktárcsát, ami elég kényelmes, hiszen nem kell napokat várni rá. Ennek az árnyoldala, hogy még az akár 40-50 százalékos kedvezménnyel sem túl olcsók itt a termékek. A tudatos alkatrészvásárlók belemerülnek az internet bugyraiba, és kisebb webshopokból rendelnek. Ezekben ugyan sokszor nehézkesebb keresni, például mert rosszabb ergonómiájú a weboldaluk. Nem lehet továbbá fizetés előtt élőben megnézni az alkatrészt, mert nincs fizikailag üzlethelyiségük, csak egy raktárból kiszállítják azokat, az esetleges csere is problémás és így tovább, de legalább az árak alacsonyabbak. A feketeövesek külföldről rendelnek, Németországból például sokszor még szállítási költséggel is jóval kevesebbért meg lehet venni egy adag autóalkatrészt, mintha bemennénk egy hazai alkatrészüzletlánc kirendeltségére.

Célszerű megvizsgálni vásárlás előtt

Az üzletben fontos megnézni az alkatrészt, mielőtt kifizetjük. Ha nem teszi meg magától, csomagoltassuk ki az eladóval és mutassa meg, hogy sértetlen terméket ad el! Olykor ugyanis előfordul az, hogy valaki visszavisz egy alkatrészt, mert mégsem szerelte be az autóba. Viszont lehet, hogy sérülten viszi vissza, mert valójában azért nem használta fel, mert nem passzolt például a mérete, de azért megpróbálta a helyére erőltetni. Ha pedig az üzlet alkalmazottja nem vizsgálja meg a terméket, mielőtt visszaveszi, akkor bekerül a raktárkészletükbe egy sérült alkatrész. Ilyet pedig senki sem szeretne vásárolni.

Nem csak a sérülések miatt kell megnézni, hanem mert így össze lehet hasonlítani adott esetben azzal, ami az autóból ki van szerelve (megeshet, hogy az eladó nem ért eléggé a munkájához, és rossz alkatrészt akar eladni nekünk). Erre persze nincs minden esetben lehetőség, de egy jeladót vagy egy gömbfejet azért el lehet vinni a boltba, és össze lehet hasonlítani a megvásárlandó példánnyal, így otthon már biztos nem ér meglepetés. De még ha otthon is hasonlítjuk össze, minden esetben tiszta kézzel tegyük, mert ha olajos kézzel összefogdossuk a számunkra végül mégsem megfelelő alkatrészt és a dobozát, akkor lehet, hogy kénytelenek leszünk kifizetni, hiszen az üzlet utána nehézkesen tudna eladni például egy összemocskolt légszűrőt.

Ha nem stimmel azzal, amit kiszereltél a kocsiból, ne próbáld meg a helyére erőltetni! Ha egy „Ugyan, csak egy kicsit vannak odébb a csavarok ezen a kuplungszerkezeten, mint a régin!” felkiáltással elkezded a helyére püfölni, de mégsem megy fel, akkor hiába viszed vissza a boltba, hogy „sajnos nem lett jó a méret”, jó eséllyel nem fogják visszavenni tőled. Így lesz otthonra egy viszonylag drága levélnehezéked, kidobtál egy csomó pénzt az ablakon. Ugyanez igaz a szerelődre is, ha te viszed neki az alkatrészt, célszerű a lelkére kötni, hogy szemrevételezze, mielőtt nekiáll beépíteni.

Utángyártott vs. gyári alkatrész Nyilvánvalóan a legkevésbé problémás, ha az ember gyári alkatrészt vásárol, ennek azonban megvan az ára. A régebbi használt autók karbantartásakor pedig a legtöbbeknek az ár, illetve az ár/érték arány az elsődleges. A legtöbb forgalomban lévő alkatrész utángyártott példány. Jobb esetben pont ugyanaz a cég gyártja, amelyik az adott modellnek a gyári beszállítója is volt, így jó eséllyel a gyárival közel egyenértékű alkatrészhez juthatunk. Például utángyártottnak mondott önindítókon sokszor pontosan ugyanott van a Valeo felirat, mint a gyári példányokon, hiszen a Valeo több márkának is gyári beszállítója. Tudni kell, hogy a gyári alkatrészek sokszor csak egyedi rendelésre szerezhetőek be. Ha például egy bal első ajtó belső kilincsre van szükségünk, azt csak hosszabb idő alatt, borsosabb áron tudjuk megvenni, mert ebből az alkatrészből szinte biztos, hogy nincs utángyártott termék. Vannak olyan esetek, amikor nem megkerülhető, hogy gyári alkatrészt vásároljunk, mert az autó az utángyártott verzióját nem hajlandó befogadni. Ez legtöbbször jeladóknál és egyéb elektronikai részegységeknél merül fel. Itt számolni kell a magasabb árral, de hogy mondjak egy ellenpéldát is, bizonyos 2000-es évek környékéről származó Ford benzineseknél például csak a gyári gyújtógyertyákkal hajlandó rendesen üzemelni az autó, hiába akarunk drágább, jobb minőségű Denso- vagy más gyertyákat beszerelni. Ebben az esetben tehát olcsóbb is lehet a gyári alkatrész. Léteznek felújított alkatrészek is, akár az autógyártótól, akár valamelyik nagy beszállítótól. Többek között generátort, önindítót, kormányművet is kínálnak betétdíjas cserére, azaz a kiszerelt, hibás (de felújítható, pl. ép házú) alkatrészünket is le kell adni, amiért cserébe olcsóbban kapunk egy felújított, garanciával kínált alkatrészt. Ezekben a szükséges kopóelemeket cserélik. Vannak hangzatos nevű alkatrészmárkák, mint például a Japanparts, amelyről azt feltételezheti az ember, hogy Japánból érkező alkatrészeket kap. Ebben az esetben ez nincs így, ez egy olasz cég, amelyik sokszor csak csomagolja más gyártók alkatrészeit és eladja a sajátjaként. Így tehát annak is érdemes utánanézni, hogy milyen márkájú alkatrészt veszünk. Szintén csomagoló cég az olasz ERA, sokszor azonban Bosch vagy egyéb jó minőségű alkatrészeket találni a dobozaikban. De említhetőek akár a Bárdi Autó vagy az Unix sajátmárkás termékei (A.Z. Meisterteile), ezek a dobozok legtöbbször más gyártók alkatrészeit tartalmazzák.

Ha a fent leírtakat megfogadod és körültekintően jársz el, sok idegeskedéstől megkímélheted magad, pénzt és időt spórolhatsz. Nem kell például visszamenni a boltba még egyszer, nem kell újabb alkatrészeket venni azért, mert elsőre nem sikerült a megfelelőt kiválasztani és így tovább. Sokszor a modellspecifikus közösségek, fórumok és Facebook-csoportok is nagy segítséget tudnak nyújtani a megfelelő alkatrész kiválasztásában, így ezeket is érdemes figyelemmel kísérni.