Milyen autóhoz olcsóbb az autóalkatrész?

Autókereséskor visszatérő intelem a prémiummárkában gondolkodóknak, hogy az alkatrészárai kiürítik a zsebét. Én is sokszor hallottam elegáns autómárkákkal összefüggésben, hogy ilyen meg olyan sokat költött rá a tulajdonosuk és bezzeg a szimplább technikájú átlagautóval ez mind másképp lenne. A valóság ezekre a kérdésekre ritkán ad általános érvényű és egyszerű választ, az összetett dolgok már csak ilyenek.

Ameddig él a prémiumtermékekre a garancia és a kötelező karbantartásokat márkaszervizekben végezteti el a tulajdonos, az egyes márkák eltérő árazási stratégiája miatt valóban többe kerül a szervizelésük. Még akkor is, ha ugyanannál a cégnél akár ugyanaz a szakember végzi el a kötelező szervizt, legyen az például Audi-SEAT, Mercedes-Kia vagy Toyota-Lexus közös szervizbázis.

De mi a helyzet használt korukban, mondjuk 10 évesen, amikor jórészt már utángyártott alkatrészeket használtok? Érzésre költségesebbnek tippelnénk egy prémiummárka autójának alkatrészeit egy tömeggyártó modelljénél, de kíváncsiak voltunk a tényekre.

Párba állítottuk egy-egy volumenmárka és prémiummárka autóját, beléptünk egy internetes autóalkatrész-adatbázisba és keresni kezdtünk.

Piacilag releváns autókat igyekeztünk összevetni, hasonló műszaki alapkonstrukciójú kocsikat kerestünk a használt autók közül. Például mindkettő elsőkerék-hajtású legyen és az opcionális összkerékhajtás ún. hang-on négykerék-hajtás legyen, amilyen a többlemezes kuplungos 4×4 vagy a viszkokuplung.

Benzines kompakt autók: Volkswagen Golf vs. Audi A3

Lehet, hogy az Audiban alaposabb a hangszigetelés és finomabbak az utastéri anyagok, de abban, amit a vevő nem lát, a Golfot követi. Mivel a két autó műszaki tartalma egyenértékű, azt feltételeztük, hogy az árakban adódó eltérés a négykarikás márka magasabb presztízsének tudható be, ha lesz ilyen. Lássuk, hogyan alakulnak a használt Volkswagen Golf és az Audi A3 alkatrészárai, ugyanazzal a 105 lóerős 1,2 TSI benzinessel!

Az egy árban lévő kettős tömegű lendkereket egyforma cikkszámon hozta az autóalkatrész-adatbázis. Hasonló a felállás az utángyártott klímakompresszorral is: itt is azonos a cikkszám és fillérre azonos az ár.

Ezzel szemben az áramfejlesztést végző generátorral összetettebb a helyzet, ha ugyanattól a beszállítótól vennétek őket. A környezetszennyezés mérséklése és a jobb ár/érték arány reményében új helyett felújítottat kerestem, a kiválasztott gyártó a Bosch lett.

Itt is megvehető ugyanaz a generátor egyforma összegért, a Golfhoz azonban van a Boschtól egy 4 mm-rel rövidebb, 191 mm hosszúságú generátor is, amely valamivel kevesebbe kerül. Cikkszáma azonos, de ára 110 625 Ft, ami 25 ezres különbség a táblázatban szereplő, méretre is azonos generátorokhoz képest. Itt tehát a Golf tulajdonosa spórolhat a prémiummárkás testvérmodell gazdájához képest.

Hasanlóan járna az első féktárcsával. A Golfhoz ugyanis van kisebb átmérőjű is a Zimmermann kínálatából, amelynek átmérője 288 helyett 280 mm. Ha az egyforma átmérőhöz ragaszkodunk, akkor újfent áregyenlőséget látunk.

Ha picit kisebb átmérőjű féktárcsa is szóba jön, akkor a Golffal megspórolható oldalanként 1642 Ft, három gombóc fagyi ára. Az utastéri szűrőknél ismét forintra egyforma ajánlatokat adott ki az internetes autóalkatész-kereső.

Egy autó több ezer alkatrészből áll össze, így ez a gyűjtés sem perdöntő, a kikeresett tételek azonban arra engednek következtetni, hogy egy idén 10 éves Audi A3 utángyártott alkatrészei nem kerülnek többe, mint a volumenmárka vele egyívású kompakt autójához.

Drágább a prémiumautó alkatrésze? Nem

Középkategória: Ford Mondeo vs. Volvo V60

Amikor a Vezess Értékbecslő forgatásán először láttam megemelve egy második generációs 60-as Volvót, azt hittem, hogy összekeverem egy másik autóval, mert alulról felismerni benne a 2007 utáni Ford Mondeót. Utánaolvastam és kiderült, a két típus között valóban rokoni kapcsolat van, abból fakadóan, hogy fejlesztésük idején a Ford konszern volt a Volvo tulajdonosa is.

Mivel 2015 előtti V60-ast választottam, a kétliteres dízelmotor itt még a rajongásig szerethető soros öthengeres, csak 2015 tavaszától váltotta le négyhengeres motor a csodálatos hangú sorötöst. Mindkét példaautó orrában 163 lóerős a dízelmotor, a Mondeóé négyhengeres. Lássuk, mennyi pénzt emészt fel 2012-es évjáratból a használt Mondeo és a V60!

Egyforma átmérőjű és vastagság féktárcsákat választottunk az összevetéshez, tehát 28 mm vastag és 300 mm átmérőjű pótalkatrészeket. Az összegeket látva a Volvo V60 némi prémium felárat követel.

Javítása utángyártott autóalkatrészekkel valamivel több pénzt emészt fel, mint azonos gyártótól a használt Ford Mondeóhoz beszerzett tételekkel, de a prémiumtermékhez való pótalkatrészek felára a vizsgált alkatrészek esetében 20 százalékon belüli. Az öt autóalkatrész közül egyedül a pollenszűrőnek hívott utastéri szűrő jutányosabb a Mondeo-alapú svéd autóhoz.

Drágább a prémiumautó alkatrésze? Igen

Ti mit tapasztaltatok, milyen árakba futottatok bele, ha volt szerencsétek volumen- és prémiummárka autójához is? Várjuk és köszönjük a hozzászólásokat!