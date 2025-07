Két modellgenerációnyi Corolla Verso után a Toyota a simán Versónak nevezett autóval maradt jelen az univerzálisan használható családi egyterűk piacán. Ahogy a Fordnál a Focus, a Toyotánál a Corolla maradt ki a kompakt egyterűk második generációjának nevéből.

Ezzel talán tekintélyesebbé kívánták tenni az MPV-t házon belül, amely kénytelen volt az egy generációt megélő Avensis Versót is pótolni. A név az angol versatile szóból ered és az autó sokoldalúságára utal.

Használt autó: Toyota Verso, 2009-2018 Mi ez? 2009 és 2018 között gyártott kompakt egyterű, az Avensis Verso és a második generációs Corolla Verso közös utóda. Modellfrissítés 2013 legelején, 2014-ben jött a BMW-motoros 1,6 D-4D. Melyik motorral? Nyugodtabb az élet a két benzinessel, a 132 lóerős 1,6-os is teljesen élhető. Ha mindenképp dízel legyen, akkor a Toyota 1998 köbcentis, 124/126 lóerős motorja a nyerő. Mennyibe kerül?

1,8-2 millió forinttól mennek felfelé a használt Toyota Versók nagyrészt dízelmotorral. A szívó benzinesek zömmel 2,3-2,5 millióról indulnak. A facelift utáni dízelek ára 2,8-3 milliónál kezdődik, az Otto-motoros Versók legalább négymilliós autók. Mi van helyette? Elsőre a korabeli C-Max-Zafira-Scénic-Touran, de van élet ezen a vonalon túl is. Például a Chevy Orlando, a Honda FR-V, a Mazda5, a Mitsubishi Grandis, a Peugeot 5008, a SEAT Altea vagy az Altea XL.

Padlólemeze a nagyobb modellből származik, tehát a kortárs Avensisre épül, ezért is ilyen nagy a tengelytáv, 2780 milliméter. A modellfrissítésig 444, utána 446 centivel az autó hosszúsága a hétszemélyes kompakt egyterűket idézi, a Zafira B 4467 mm-es, a nyújtott Scénic III hossza 4560 mm.

41 fotó

A használt Toyota Versók közül egy 2 299 000 forintos irányárú, 2009-es autót próbáltunk ki a 132 lóerős benzines motorral és Sol csúcsfelszereltséggel. A főváros budai agglomerációjában találkoztunk tulajdonosával, a fotózáskor 187 351 km volt az élőben is jól mutató családi autóban.

Motorok és átlagfogyasztás

Míg a dízelek között volt a mozgás a gyártási perióduson belül, az 1598 és az 1798 köbcentiméteres benzines végig kapható volt. Motorburkolatukon a Valvematic arra utal, hogy a szelepek nyitási-zárási idején kívül a szelepemelés, tehát a szívószelepek benyitási mélysége is variálható. A szelepvezérlés varázslásával a motor erősebb, takarékosabb és tisztábban működik.

Normál használatban az 1,8-as is álmosnak tűnik, nyomatékszegénységét csak 5000 és 7000 között cseréli élénk felpörgésre és lelkes gyorsulásra. Ehhez a motorhoz Multidrive S néven fokozatmentes automatikus sebességváltó is társulhat, amivel kevesebb a gond, mint az előd robotizált kézi-váltójával, a más Toyotákban is kísértő M-MT-vel.

A fogyasztási számokat látva sem válik vonzóvá alternatívaként a 2,2 literes dízelmotor, a 150 lóerős azért sem, mert többet fogyaszt az 1,8-as benzinesnél, az erősebbik D-CAT pedig a kibocsájtott nitrogén-oxidok mennyiségét csökkentő speciális katalizátor hibalehetőségei és drága cseréje miatt esik ki a pikszisből.

A 2013-as modellfrissítés után egy évvel a BMW-től érkező, nagyjából 2014 januárjától gyártott 1598 köbcentis D-4D igazán takarékos, de ez a motor a kipufogógáz-visszavezetés (AGR vagy EGR) hűtőjének hibája miatt kigyulladni képes, N47-es BMW motorgenerációba tartozik. Az EGR-hűtőből szivárgó fagyálló folyadékban lévő glikol keveredhet a kipufogógáz-visszavezető szelepben lerakódó koromszemcsékkel.

Sajnos ezek a szemcsék a nagy kipufogógáz-hőmérséklettől képesek izzásba jönni, ami a szívócsőben olajos lerakódásaival tűzhöz vezethet, mert a szívócsőbe visszavezetett kipufogógázban ott a motorolaj párája. Minimum azt meg kell nézni, hogy az adott alvázszámú autó túl van-e visszahívási akcióban előírt javításokon, megkapta-e a javított, másik beszállítótól származó hűtőradiátort.

A típushoz erősen kötődő olvasóink kedvéért az 1,6-os a ZGR20 kódjelű Verso, az 1,8-as kódja ZGR21, a kétezres Toyota-dízel az AUR20, a kétféle 2,2-es jele egyformán AUR21, az 1,6 literes pedig a WAR20. Most pedig lássuk az egyes motorok valódi fogyasztását.

Közúti átlagfogyasztás

1,6 Valvematic (132 LE, 160 Nm): 7,51

1,8 Valvematic (147 LE, 180 Nm): 7,73

1,6 D-4D (112 LE, 270 Nm): 5,90

2,0 D-4D (126/124 LE, 310 Nm): 6,34

2,2 D-4D (150 LE, 340 Nm): 7,88

2,2 D-CAT (177 LE, 400 Nm): 7,09

Fogyasztási adatok liter/100 km-ben. Forrás: Spritmonitor.de

Milyen autó a használt Toyota Verso?

Bár idén januárban kapott friss osztrák műszakit az autó, egy Ausztriából származó japán autónál mégis az első a rozsdakeresés. Hátul a futóműelemeken látni korróziót, aminek még sokáig ellenáll a hátsó kerékfelfüggesztés vastag acélja. A padlólemez, a küszöb, az ajtók alsó éle és a négy kerékív is szép, akárcsak az első hossztartó, ami egyben azt is igazolja, hogy sosem volt lezúzva az ötszemélyes autó orra.

Vegyesebb a kép a belső térről. A vezetőülés szivacsán némi nyomott hagyott az idő, pedig az autóban 200 ezer km sincs és láthatóan vigyáztak rá. Ilyenkor fel lehet emlegetni „régenbezzegmindenjobbvót” felkiáltással a Carina E-t meg a békalámpás Corollát.

A váltószoknyán apró hasadás tűnik fel, az ajtóbehúzók élén ott vannak a használat nyomai. Lám, ez is egy használt árban árult használt autó, ami nem olyan, mint újonnan volt 16 éve. A volán bőrbevonata viszont a küllőknél és a karimán is hibátlan, ahogy a gombokon, kapcsolókon sem látszik, hogy az autó hamarosan nagykorú lesz.

A jól felszerelt Sol volt a csúcsmodell, ennek belső kivitele igényesebb, mint a szerényebb Terra vagy Luna testvéreké. Meglepetésemre Webasto-állófűtés javíthatja a komfortérzetet télen az autó előmelegítésével és elektronikus nyestriasztóval találkoztam a motortérben. Mindkettőnek megvan a helyi értéke az autóval töltött évek során.

Mindkét benzines viszonylag nyomatékszegény, a 132 illetve 147 lóerős csúcsteljesítmény dacára egyik sem érződik erősnek. Kihúzatva viszont meglódulnak, ami a kipróbált autóban lévő ezerhatosra is igaz. A motornak sokat segít a hatfokozatú váltó, a kis ugrások és a viszonylag rövid fokozatok a hóna alá nyúlnak.

Telerámolt autóval vagy hét személlyel más lehet a helyzet, de két fővel az egy-hatos Verso teljesen normálisan megy. 100-ra 11,7 mp alatt gyorsul, végsebessége 185 km/óra. A próbaúton a használt Toyota Verso simán futott, a motor szépen kinyílt fent és rendesen gyorsította a nem túl nehéz autót.

Futóműzaj sehol, a hajtásláncból és a kasztniból sem jönnek aggasztó zörejek, rezgések. A japán egyterű precízen összerakott, tartós autónak hatott, hiába a karcolódó beltéri műanyagok, a rosszul elhelyezett csomagtér-világítás, a hiányzó hátsó légrostélyok és a viszonylag rövid ülőlap.

A le nem dönthető jobb első háttámla miatt egy kortárs Zafira vagy francia egyterű jobb választás hosszú tárgyak utastéri szállítására, de akinek ez nem napi feladat, annak a Verso a padlóba hajtható három vagy öt üléssel és a középső három ülés önálló hosszirányú állításával épp elég jól variálható autó lesz.

Konkurensei zömmel nagyobbak belül, főleg a csomagtartójuk tágasabb sokkal. Hét üléssel 155, öt üléssel 440, két személy mögött 1696 literes a csomagtartó. Nem ez az autó, amiben felfújva viszed haza a gumicsónakot meg a flamingót, de némi önmérséklettel van elég hely benne a nyaralás cuccainak is.

Mivel ez az ötüléses verzió, a csomagtér aljában igen nagy rekeszek vannak. A három üléssorosban ezeket az üregeket nagyrészt elfoglalják a padlóba hajtott ülések. A két pótülés gyermekeknek való, de az autó hosszához képest a Verso japánosan jó térkihasználása miatt kisebb termettel és rövid utakra vállalhatók ezek a helyek.

Új korában a Verso egyszerűbb, fantáziátlanabb és szűkebb belső tere miatt elmaradt a legjobb konkurensektől, de használtan visszavág. Ennyi év után érezhető a Toyota-minőség, amit ez az autó is igazolt vezetés közben. A nagyon pontosan és finoman járó váltó aláhúzza jó minőségű összképet.

A garancia lejárta után is jó ideig márkaszerviz végezte az autó karbantartásait és kötelező szervizeit. 2019-ben, 118 000 km-nél ér véget a szervizkönyv, addig az összes bejegyzés és pecsét ugyanattól a salzburgi márkaszerviztől származik.

Elsőre nem jön le, miért ad el valaki egy követhető előéletű, jó állapotú és komoly használati értékű Toyotát. A strapabíró egyterű hátteréről annyit, hogy a család vállalkozásában dolgozó munkatárs szolgálati autója lehetett volna, de ő végül egy dízel Škoda Superbet kapott.

Nem bolondériából, a Corolla Verso tervezhetőbb fenntartási költségű, gazdaságosabb autó, de üzleti ügyekben egy fiatalabb Superb Combi jobb megjelenést biztosít. A tulaj családjában lévő Polo a Sharannal együtt megoldja az életüket.

Hibalehetőségek

Nemcsak a nevéből él a Toyota Verso. Ha jól választasz motort hozzá, elfogadható kiadásokkal szervizelhető, józan költségekkel fenntartható autó. A belső térben találkozhatunk hibás lámpakapcsolóval a tetőkárpitban és idővel elengedhet az ajtókárpitok ragasztása, amitől hasas vagy lebeg a szövet.

Ez is apróság, mint a váltógomb kopása vagy egy elvásott váltószoknya. A Toyota kizárt két hibalehetőséget: nincs elektromos csomagtérfedél-mozgatás és a kézifék is minden modellben manuális. A vezetőtámogató rendszereket segítő kamera viszont beázhat. A fejegységekkel az autó új korában adódott gond, de ha volt is vele baj, mára a legtöbb használt autóban már a kicserélt rádió működik.

Megbízhatósági szempontból a kézi váltós benzinesek ígérik a legcsekélyebb kiadásokat, ebből a szempontból az 1,6-os és az 1,8 literes is jó alapot jelent. A hengerenkénti gyújtótrafók tartósak, a tüzelőanyag-ellátás stabil, kettős tömegű lendkerék csak a kézi váltós dízelekhez van.

A benzineseknél az olajfogyasztás lehet probléma, ami a katalizátort is tönkreteszi, de ez egy hibalehetőség csupán, egyik motor sem hírhedt az olajzabálásról.

Keressétek az elégő kenőanyag nyomát a kipufogó végén olajos lerakódások formájában! Lehetőleg reggeli hidegindítással nézzétek meg az autót és a motor beindulása után ne jöjjön kékes füst a kipufogójából! A hibakódolvasás is fontos, a katalizátorhiba utalhat erős olajfogyasztásra.

Idővel cserére szorulhat a fékrásegítő vákuumszivattyúja, kicserélése nem a világ. Márkaszervizben 186 100 forintba kerül. Az évek múlásával és a megtett utak szaporodásával a kormányoszlop felől jöhet ropogás, kopogás, amit inkább a kormányoszlop kardáncsuklója adhat, mint maga a kormánymű.

Minden modern kori dízelnél, így a Versóba szerelt motoroknál is problémás lehet a kipufogógáz-visszavezető szelep. D-CAT nitrogénoxid-csapdája drága tétel, a kínlat messze legerősebb motorja a sebességváltó miatt sem ajánlható nyugodt szívvel. A váltóhiba ritka, de a 2,2-es dízelekkel, közülük is az erősebbikkel előfordulhat, elsősorban a hatodik fokozat csapágyazásával.

Használt Toyota Verso árak

Nagyjából 1,8 és 5 millió Ft között szórnak árban a HaHun a használt Toyota Versók. 1,9-2,2 millió forint körül dízelből van sok, a 2,3-2,5 millió forintos sávban kezd nőni a benzinesek aránya, amelyeknek használtan nagyobb az ázsiója.

2,7-3 millió forinttól jelennek meg a modellfrissítés utáni autók dízelmotorral 200-300 ezer km körül. A 2014 utáni Versókban nagyon gyakori a BMW-től vásárolt dízel. A benzinesek közül 3,5-3,8 millióért is a korábbi verziót kapni.

Alkatrészárak, karbantartás

Kopóalkatrészeket és szűrőket japán autós felár nélkül vásárolhatok a használt Toyota Versóhoz. Gyújtógyertyát ez 1,6-os motoron 90 000 kilométerenként kell cserélni, ezt a periódust simán bírják a gyári gyújtógyertyák, nem muszáj előrébb hozni egy olajcserével.

Nagy előny, hogy a Toyota Szerviz 4+ programjában a márkaszervizek kedvezményes karbantartási, javítási csomagokat kínálnak az autóhoz, ahol gyári alkatrészekkel, garanciával és a szolgáltatás nívójához képest kedvező áron javíthatók a használt Toyota Versók. A karbantartási munkák elvégeztetésével egy év segélyszolgálat jár az autóhoz.

Márkaszervizes szervizműveletek ára

Kis szerviz: 15 000 km/évente, a motorolaj és az olajszűrő cseréjével, 5W30 illetve 0W20 motorolajjal: 46 800 / 54 600 Ft

Közepes szerviz (30e-60e-120e-150e-210e-240e stb. km): motorolaj- és olajszűrőcsere, fékfolyadékcsere, levegőszűrő-csere, pollenszűrőcsere, karbantartási munkadíj (0W20 olajjal): 103 300 Ft

Nagyobb szerviz (90e-180e-270e-360e stb. km): motorolaj- és olajszűrőcsere, pollenszűrőcsere, gyújtógyertyák cseréje, fékfolyadékcsere, karbantartási munkadíj (0W20/5W30 olajjal): 137 300 / 129 500 Ft

Vízpumpa cseréje: 88 600 Ft

Fékbetétek és féktárcsák cseréje hátul: 116 800 Ft

Első fékbetétek (Optifit) és féktárcsák (gyári) cseréje: 128 200 Ft

Első lengéscsillapítók cseréje (párban): 137 800 Ft

Hátsó kipufogódob cseréje: 133 800 Ft

Fékszervo vákuumszivattyújának cseréje: 186 100 Ft

Kuplungszett cseréje: 523 700 Ft

Gyári alkatrészekkel 2009-es, 1,6-os benzines Verso esetén a szerkesztőséghez közeli márkaszervizben. Forrás: Toyota 4+ szervizprogram