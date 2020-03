Számos honfitársunk reménysége és mentsvára használt autóként a GD Jazz, míg nagyobb testvére, a Honda FR-V mintha sokkal kevesebb használtautó-vásárlónak lenne fent a radaron. A 3+3 személyes egyterű sem olcsó használtan, de az elmúlt bő 15 évben igazolta, hogy érdemes bevonni a keresésbe.

Utastér

Európában egyedül a Honda követte a térkihasználásában és koncepciójában is emlékezetes FIAT Multiplát a hatszemélyes családi autók közé, a többi márka ötüléses vagy 5+2 személyes kompakt egyterűekkel lépett piacra, amilyen az FR-V elődjének tekinthető Stream is volt. A mindennapokban az FR-V koncepciója már két gyermekkel is meggyőző, többek között azért, mert befér hátul két gyermekülés közé egy felnőtt.

Két gyermekülés közé befér egy felnőtt az elöl-hátul a hosszirányban állítható középső ülésekkel

Nem azért, mert annyira széles. A Honda FR-V 1810 milliméteres szélessége megegyezik a kortárs Grand Scénicével és csak 9 mm-rel több az Opel Zafira B szélességénél. Az utastér attól lesz élhető hat személynek, hogy a középső ülések mindkét sorban eltolhatók, elöl 27, hátul 17 centiméteres úton, így nem szoronganak vállmagasságban egymáshoz préselve.