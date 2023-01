Melyik autó lesz megbízható és takarékos?

Autós újságíróként egy új autót nem hasonlíthatunk össze használttal, mert a kettő nem ugyanaz. Az autóvásárlók viszont nem ilyen finnyásak és ahogy az újkori Dacia be tudott futni a használt autók alternatívájaként, nagyon sokan megnézik, mit kapnak használtam egy új, de kisebb és egyszerűbb autó árából.

Nekik szeretnénk segíteni ezzel a cikkel, amiben a legalacsonyabb árú új kocsik árából ajánlunk használt autókat. De mennyiért adnak most új autót? A FIAT december elsejével kiadott árlistáján a Panda Cross a 70 lóerős, 999 köbcentis háromhengeressel szerepel, automatikus légkondicionálót is tartalmazó felszereltséggel, 6,4 millió forintért. Ez a legolcsóbb FIAT most Magyarországon, amiben az lepett meg legjobban, hogy a függönylégzsák széria benne, de az oldallégzsák 70 ezer forintos extra.

Megnéztem még néhány kisautót, a Suzukinál a listaáron 6 340 000 forintos, 5 450 000 forintért elvihető Ignis kerül a legkevesebbe. 30 000 forinttal van a jóval nagyobb csomagterű és sokkal élvezetsebben vezethető Swift alatt. A Hyundai i10 1,0 Life 66 lóerővel 4 549 000 forinttól kapható klímaberendezés nélkül.

Így sem ez a legolcsóbb új autó Magyarországon, de nem is a Dacia Sandero 1,0 Essential, amely légkondicionáló nélkül, a 65 lóerős szívómotorral 5 649 000 forinttól kapható jégfehér fényezéssel, ami az egyetlen alapáras szín.

4 440 000 Ft lett az az összeg, ami körül használt autókat kerestem, mert ennyibe kerül a hamarosan kifutó Mitsubishi Space Star 1,0 Entry. Mindkét irányba öt-öt százalékos ráhagyással, 4 218 000 és 4 662 000 Ft közötti összeért meghirdetett autókra szűrtem a Jóautók.hu és a Használtautó.hu kínálatát. A további paraméterek között a légkondicionálóhoz és az érvényes műszaki vizsgához ragaszkodtam.

Racionális családi autó: hibrid Auris kombi helyett Prius+

Most, hogy a 480 forintos hatósági ár feladása után a környező országoknál magasabb üzemanyagárakat kell megfizetnünk, a fogyasztás értéke megnőtt autóvásárláskor. Ebből a szempontból mintaautók a Toyota full hibridjei, amelyek közül a Prius III, maroknyi Prius+ illetve elég sok Auris HSD és a hibrid Auris kombi fér bele ebbe a válogatásba.

Futásteljesítményük változó, 120 ezer és 320 ezer km-rel meghirdetett Aurisok is vannak a 4,4 millió forint körüli ársávban, de a 200-250 ezer km közötti óraállás a gyakoribb. A 2009-től bevezetett 3. generációs Priusból nagyjából ugyanannyi, 8-10 autót hirdet tulajdonosa, mint ötajtós és kombi Aurisból. A Prius+ sokkal ritkább, összesen hármat hoz belőle a HaHu ezért a pénzért.

Megbízhatók, de vannak hibalehetőségeik

Bármelyiket nézitek is ki, nagyon sok futott közülük taxiként Nyugat-Európában és/vagy itthon is, de ez nem feltétlenül szól egy autó ellen. Vannak, akik költenek a munkaeszközük karbantartására, de persze vannak, akik csak használják és lestrapálják. Ez a technika ridegtartással is elfut taxiüzemben akár 300 ezer kilométert, amíg a rossz bánásmódot megtorolja, de már a következő tulajnál.

A Priusok és a hibrid Aurisok esetében a karbantartások elhanyagolása jelentős motorolaj-fogyasztásban jelentkezhet, de előfordulnak hengerfejhibák is, ha a hűtőfolyadék szintjét nem ellenőrzi a tulaj és a hűtőközeg fogyása túlmelegedést okoz. Vízpumpahibákra is számítsatok, ezen kívül az inverterrel is baj lehet a harmadik generációs Priusoknál.

Ám ezek jellemzően 300 ezer km felett jelentkező gondok, és minden autónak vannak hibalehetőségei, még a legmegbízhatóbbaknak is. Ettől még a 136 lóerős benzines-elektromos hibrid hajtásrendszer üzembiztossága messze átlagon felüli. Ebben egyformán jó Prius III, a Prius+ és a konvencionálisabb formájú Auris hibrid, illetve a nála 285 mm-rel hosszabb kombi az E180 kódjelű, második Auris-generációból.

Mindkét akkumulátortípus megbízható a Prius III-Auris II-Prius+ modellekben. Alapértelmezésként itt is a nikkel-fémhidrid akkuk működnek, de az európai Prius+ modellek a jobb energiasűrűségű, modernebb lítiumon-akkumulátorokat kapták meg, mert az kevesebb helyet foglal.

Az utastéri levegővel hűtött hibridakkuk élettartamát elsősorban a túlmelegedés rontja, igen erősen, ezért fontos az akkumulátor szellőztetéséhez a levegőbelépő-nyílások rendszeres kiporszívózása.

Meggyőző a Prius+

Azért van a Prius+ nagyfeszültségű akkuja a két első ülés között, és nem a hátsó ülések alatt, hogy a csomagtér nagyobb és jobban variálható lehessen. A csomagtérpadlóból felhajtható két pótülés, a középső sor ülései hosszirányban is állíthatók, két kényelmesebb és egy keskenyebb középső pótülésből áll a második üléssor. Legelöl is van minek örülni, ha az utasoldali első üléstámla is lehajtható.

A Prius+ az egyterűek majdnem minden trükkjét beveti, épp 10 éve publikált tesztünkben a dízel egyterűekkel összemérhető 6,9 literes fogyasztással, de hajtásláncában jóval kevesebb hibalehetőséggel és parádés, hat liter/100 km körüli városi fogyasztással.

Nagyobb csomagterével és szellősebb belső terével a Prius+ akkor is sokkal jobb családi autó a sima Prius III-nál, ha nincs szükségetek a csomagtéri pótülésekre. Viszont a Prius+-ból nem készült konnektorról tölthető akkus, zöld rendszámra jogosult változat, csak a felfújt kombinál laposabb és rövidebb ötajtósból.

Ha a saját 4,5 milliómat kellene racionális családi autóra elkölteni, a 2012 utáni Toyota Auris kombi vagy az egy generáció után, utód nélkül kivezetett Prius+ a legesélyesebb autók között lenne a teljes hibrid hajtásrendszerrel.

Álmodozó autóbuziknak: V8 vagy V12

Nézzük a másik végletet, mit vehetünk, ha nem az autóra fordított kiadások visszafogása, sem pedig a kocsi használati értéke, hanem az autózás élvezete az első? Nyomorult négyhengeres itt szóba sem jöhet, sorhatos, V6-os és V8-as autók is bőven vannak ennyiért. De mivel a vezetés öröme a szempont, ezzel rögtön kiesik a mintegy 300 autó közül rengeteg Q7-es Audi, X5-ös BMW, Mercedes ML és a maroknyi Range Rover a 3,0 literes hathengeres dízelekkel.

Még az egy-egy Nissan Patrol és Toyota Land Cruiser nélkül is csábító autók maradnak fent a rostán. X350-es, 2002-2009 közötti Jaguar XJ-ből több is van fent V8-as szívómotorral, a hasonlóan bátrak beleugorhatnak masszázsüléses W221-es Mercedes S 500-ba az 5461 köbcentis, nyolchengeres benzinessel.

Megakadt a szemem a felső középkategóriából egy Audi A6 4,2 FSI quattrón, és a Mercedes E 420 CDI-ért (W211) is összetörném a malacperselyt, mert V8-as dízel nem volt a kategóriatársakban, és ebben újnak írják az első légrugókat a kompresszorral együtt. De ha igazén elengedhetjük a fantáziánkat, miért ne legyen V12-es a kiszemelt?

Mert ilyen is van egy Mitsubishi Space Star alapárából, kereken 4 400 000 forintért. A 2002-es CL 600 a W220-as S-osztály rokona, ami józanságra intene, de a 12 henger maga a mágia. A C215 kódjelű kupé 1999-től 2006-ig állt a Mercedes-Benz kínálatának tetején, és mind felett a 12 hengeres trónolt.

Jóval a kortárs S-osztály fölé célzott a négyüléses luxuskupé. Itt nemhogy az S 250 CDI-vel elkövetett négyhengeres dízel nem jött szóba, de V6-és és V8-as CDI-vel se készült, csak 8 és 12 hengeres benzinesekkel, 306 és 612 lóerő között.

Ebben az autóban az M137 kódjelű V12-es surrog, még a 2002 nyarán lecserélt szívómotoros verzió hengerenként két gyújtógyertyával és 3 szeleppel, hengersoronként csak egy vezérműtengellyel, de hengersor-deaktiválással. A 60 fokos hengerszögű V12 bal oldali hengerei pihenhetnek takarékossági okból, mintha ez szempont volna a 367 lóerős, 5786 köbcentis autóval.

Alighanem lesz mire költeni a 20 év feletti, kora legösszetettebb luxusautói közé tartozó kupéval, és itt nem a meglepően szerény, 13,4 l/100 kilométeres átlagfogyasztásra gondolok, de csak jó lenne egyszer az életben egy V12! Nem mindenkinek a Suzuki Baleno a megfelelő autó.

SUV: ritka autó is lehet jó

Nagyon sok embert vonzhat egy SUV, a derékfájással kényelmesebb ki-beszállás, a félelemérzetüket enyhítő magas üléshelyzet, a közúti és terepes használat jó kompromisszuma, esetleg a tágas csomagtartó és a praktikus belső tér miatt.

Ebben a kategóriában tetszene a gyorstöltési lehetőségével is különlegeset nyújtó Mitsubishi Outlander hibrid, de a konnektorról tölthető akkus SUV inkább 5,5-6 millió forinttól kapható, 4,5 millió forint körül csak dízeleket láttam a 2012-től kapható harmadik generációból.

Most azonban a legolcsóbb Škoda Kodiaqok 7-8 milliós árának alig több mint feléért kellene autót ajánlanunk, aminek a FIAT Freemont jól megfelel. Európában alig gyakoribb, mint testvérmodellje, a Dodge Journey, de szerencsére akad belőle néhány. (A FIAT anno részesedést szerzett a Chrysler-konszernben, ez a kooperáció háttere.)

2,4 literes négyhengeres és 3,6 literes hathengeres benzinesei mifelénk nem jutottak szóhoz a FIAT Freemontban, a használtan eladók mind dízelmotorosak. Mindkét motor a FIAT saját, 1956 köbcentis dízelje. Nem keverendők össze az Opel Insignia első generációjában használt és ott elég sok panaszt okozó rokonnal, a Freemontból a 140 és a 170 lóerős is ajánlható.

Előbbi motorváltozat mindig elsőkerék-hajtású, utóbbiból volt 4×4-es is, de csak a hatfokozatú automatikus váltóval. A szintén hatgangos kézivel nem készült összkerekes a 2011 és 2016 között, Mexikóban gyártott terepjáróból.

Mivel a Freemont szinte ismeretlen típus, nyomottabb áron elvihető mondjuk a Toyota RAV4-nél, amelyből nem is volt 5+2 személyes, vagy a Freemonthoz hasonlóan 7 üléssel is elérhető Nissan X-Trailnél. A nagyrészt a 3,5-5,2 milliós ársávba tartozó SUV szuperképessége a belső tér remek variálhatósága a tologatható és kihajtható gyermekülést rejtő középső üléssorral, ezért is vehette át a Cromán kívül a Multipla és az Ulysse egyterű helyét.

Kisbuszok: mindentudók 250-650 ezer km-rel

Nagycsaládok közös utazásához, de brigádszállításra sincs jobb autó a kisbuszoknál. 4,4 millió forint körül a futárcégek dobozos autóinak soküléses, üvegezett testvéreiből választhatunk a Ford Transittól a Mercedes Vitókon át az Opel Vivaro/Renault Trafic kombi és egyterű verzióin keresztül a T4-nél sokkal rosszabb hírű T5-ös Volkswagen Transporter sokféle komfortokozatban gyártott személyszállító verzióijáig.

Gondoljatok kereséskor a kevésbé ismert típusokra is, amilyen a Vivaro és a Trafic testvérmodellje, a FIAT Talento vagy a Nissan NV300! Felbukkan egy-egy Toyota HiAce és akad pár nagytestű kisbusz a FIAT Ducatók és Peugeot Boxerek közül.

Kell a két tolóajtó

Ezek már nagyon terebélyes gépezetek, szélességük is jelentős, és a legtöbb parkolóházba esélyük sincs bejutni. Ha az egyterűeknél nagyobb családi autóra van szükségetek, jobban jártok a Citroën Jumpy-FIAT Scudo-Peugeot Expert-Toyota ProAce modellcsalád tagjaival, közülük is a 2,0 HDi-vel a hosszított verzióban, nagyobb csomagtérrel.

Isten mentsen mindenkit a súlyos balesetektől, de az egyoldali tolóajtós kisbuszokat lehetőleg kerüljétek el! Ha az egyetlen hátsó ajtó oldalán sérül ütközéskor a karosszéria, másik tolóajtó híján a számotokra legértékesebb emberek éghetnek bent az utastérben.

Pad vagy önálló ülések?

Előre el kell dönteni, milyen üléskonfiguráció a cél. A háromszemélyes padok valódi monstrumok, kiszedésük-beemelésük kétemberes meló. Akinek az utastér szerszám nélküli és gyors variálhatósága fontos, mert sokszor vált személyek és áruk fuvarozása között, keressen a hátsó sorokban is önálló üléses típust, amilyen például a Mercedes Vitóból van.

Fontos felszerelés egy családi autóban a hátsó légkondicionálás, amit tetőklímának is hívnak, ám épp ez a felszerelés hiányzik sok kisbuszból. Hangulatban és használati értékben is nagyon nagy különbség van a farostlemezzel burkolt, gumipadlós kivitelű munkásszállítók és a személyautósan szőnyegezett, gazdagabban kárpitozott, halkabb és jobban felszerelt kisbuszok között.

Sok bennük a kilométer

Bármit is néztetek ki, ebben a kategóriában rá kell készülni a nagynak tűnő óraállásra. Aki nem tud megemészteni 8-12 éves kisbuszokban 350-400 ezer kilométert, az nézegesse még a hirdetéseket, mert 645 633 kilométerrel is van fent a cikk írásakor jónak tűnő Opel Vivaro 2,0 CDTI 2014-ből. Autópályán ez beleszalad az autóba, a használat módja, valamint a számlákkal igazolhatóan gondos karbantartás és szervizelés sokkal fontosabb szempont a bevallott futásteljesítménynél.

Márkától függetlenül szinte kizárólag dízelmotoros autók várnak új gazdára, ami természetes is. A kínálaton belül a teljesítményszintek között esetenként csak szoftveres az eltérés, az élettartamnak általában jót tesz a nagy lökettérfogat és a visszafogott csúcsteljesítmény. A merőben pofátlan hazai gázolajárak miatt nézzetek utána alaposan a Spritmonitoron, mennyit eszik a kinézett modell! Például a 125 lóerős Transit 2,2 TDCi átlaga 8,97 l/100 km, a 128/140 lóerős FIAT Scudo 2,0 JTD 7,88 literrel beéri. Ez a bő egy liter 50 ezer kilométeren 390 ezer forintot jelent a mostani gázolajárral.

Reméljük, sikerült segítenünk a 4-5 millió forint közötti használt autókat kereső olvasóinknak! A Vezess használt autós rovatának cikkei illetve az Értékbecslő sorozat videói is hasznosak lehetnek, ha használt autót vennétek.