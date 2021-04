Aki 20 éve a Képes Autó Expressz és az Auto Trader bűvkörében élt, biztosan tudott olvasni 2001-ben, a Vezess indulásának évében. Az ifjabbak kedvéért, akkoriban ezek a nyomtatott újságok voltak az autóhirdetések fő csatornái, ezeket lapozva álmodoztunk pont úgy, ahogy ma a neten leparkolod a vonzó használt autók hirdetéseit.

Bár az eszköz más, az ábrándozás öröme változatlan. Kevés jobb szórakozás van annál, mint fotelből, kockázatmentesen nézegetni a hirdetéseket és eljátszani a gondolattal, milyen volna 6-8-12 hengerre váltani, megvenni végre az MX-5-öt, az MR2-őt vagy a Smart Roadstert, átnyergelni kabrióra, megélni a hátsókerék-hajtást, kalandot keresni egy komoly dzsipben vagy épp átülni egy nagyon keveset fogyasztó autóba és bejárni vele fél Európát.

Engem ért az öröm, hogy idén 20 éves lapunk premierjének évéből használt autókat keressek a mai cikkhez. Összesen három dolgot állítottam be a Használtautón. A 2001-es évjáratot, az érvényes műszaki vizsgát és a 10 000 forintos minimumárat, hogy az ár nélkül feltett autók kiessenek a szűrésből, mert ezekkel nem tudok mit kezdeni, ahogy más oldalakon a licites ajánlatokkal sem.

80 ezertől 14 millióig

Ezekkel a paraméterekkel a cikk írásakor 1583 autót dobott a kereső. A kínálat zömét természetesen az átlagautók adják, van kereken 20 Renault Mégane még az első generációból, de már a 16 szelepes benzinesekkel, feljön temérdek G Astra, Golf IV és Toyota Yaris.

2001-ből használati tárgynak jó lehet egy G Astra. Széles a választék, jók az alkatrészérai és sok szerelő ért hozzá

Jelenleg a hirdetések szerint a legolcsóbb használt autó egy 80 ezer forintra kiírt Daewoo Lanos 1,6. A 106 lóerős motorral, légkondival, októberig érvényes műszaki vizsgával ezért a pénzért katalizátor nélkül is érdekes autó. Kár, hogy fent hagyott hirdetés, tulajdonosa azt mesélte, hogy egy hónapja eladta munkásautóját. Alku nélkül elvitte valaki.

13 999 999 forintos irányáron a legtöbbe kerülő autó egy Mercedes-Benz G-osztály. A 400 CDI a 3996 köbcentis, 250 lóerős, 560 Nm-es dízelmotort fedi, amely még ezt a 2490 kilós kockát is 9,9 mp alatt képes 100-ra gyorsítani. A szaténezüst szín fóliázás eredménye, a motorban mind a nyolc porlasztót és a két turbófeltöltőt újra cserélték a közelmúltban.

A V8-as terepjáró a fotókon gyönyörű, a hirdetés szerint csupán 195 000 kilométert futott és igazán megóvott állapotban van. A W463-as G-osztály már állandó összkerékhajtású, középső kiegyenlítőművel készült, így ebben három differenciálzár van. A hirdetés szövege külön ki is tér rá, hogy ezek az elkopásra hajlamos alkatrészek itt mind működnek is.

Egyszer az életben kell egy Alfa

Egyszer nekem is kell egy Alfa. Kovács Miklós kollégánk már átesett a maga keresztútján a tuningolt dízel 156-tal, egyik operatőrünk zsebét kiürítette egy 2,0 Twin Spark 147, aki a szívódízel Citroën Saxo után nem nagyon értette, mi kerülhet ennyibe egy autón. De az övé most már jó, álmodozni szabad és kell is, ráadásul a választék igazán bő.

Csak 2001-ből 10 autót hoz a kereső a 2001-es Év Autójából. A kockázatkerülőknek jó a 105 lóerős 1,6-os a benzines, mert abban nincs vezérlésmódosító, mint a 120 lóerősben.

De aki arányaiban kevés kellemetlenséggel kockáztatná meg a 147-est, nézzen inkább dízelt belőle! Ezt tudják is az emberek, így a 2001-es autók közül 8 benzines után jön árban az első dízel, az 1910 köbcentis, köztudottan jó motorral. Beszédes, hogy a 350 ezer Ft körül induló benzinesekkel szemben érvényes forgalmival az első dízel 630 000 forintért keres új gazdát.

Mivel félmillió forint alatt is van fent a 147-ből hét darab, akár a kétliterest is megkockáztatnám, bár az olajozási gondjai és olajfogyasztási hajlama miatt egyik szemem a nívópálcán volna. De ezért a 400-600 ezer forintért?

Klasszikusan szép, a kiábrándítóan mezítlábas kortársakhoz képest jól felszerelt, elegáns belső terű autók, sajnos érzékeny és költséges, de sok örömöt adó futóművel. És reggelente a fémkilinccsel nyithatnám, a csőműszerekbe nézhetnék.

Nagy motor, sok boldog év? V6-ok 300 ezertől

Ráadásul a régebbi Alfáknak megvan az a bónusza, hogy léteznek belőle lelkes, de a kiadásoktól megtört gazdáktól származó autók. Ők megveszik őket, költenek rájuk, de sokat, aztán megrettennek a kiadásoktól és akkor adják el az autót, amikor az addigiakhoz képest jelentéktelen kiadásokkal élvezhető volna. Amit az irántuk érzett hálával élvez is majd másvalaki, aki tőlük megveszi. Ilyen problémamentes 147 1,9 JTD dobja fel Varga Tiborék családi autóparkját a Passat CC és a két járós autó, a Renault Mégane III 1,5 dCi és a 450 000 km feletti Ford Galaxy 2,0 TDCi mellett.

Idén 20 éves autókat már meglegyinthet a bontó szele. Talán egy nagy hengerűrtartalmú szívómotort nehezebb széthajtani, ezért megnéztem, mit találni 2500 köbcenti felett. 120 autóból csemegézhettem, még 4000 köbcenti feletti szűréssel is majdnem 20 autó maradt.

Zafira A 1,6 vagy Grand Voyager V6

299 000 forintért a legolcsóbb egy Laguna II a típus bemutatásának évéből a Peugeot és Citroën modellekkel közös, 207 lóerős, 2946 köbcentis és 24 szelepes V6-tal. Az első ülések bőre elvásott, de a fotókon épnek és szépnek tűnő autó, csupán 182 000 kilométerrel meghirdetve gombokért, Szombathelyről. Most tényleg, mennyiből legyen hathengeres játszós autód, ha nem 299 ezer forintból?

Családi autóként 2001-ből az Opel Zafira A 1,6 vagy 1,8 képviseli a metszően tiszta racionalitást, de a hozzám hasonlóknál a Chrysler Grand Voyager maradna fent a szűrőn, a 3,3 literes benzinessel.

Egymillió alatt rendszeres szereplő az E39-es és az E46-os BMW a 184 lóerős dízellel, de ezekből az ennél drágábbak is nagyon sok ráköltést igényelhetnek. Böngészés közben megakadt a szemem ezen a kereken 500 ezer forintra tartott, C Omegának nevezett csatahajón a 180 lóerős, 2,6 literes V6-tal és kézi váltóval. De rég volt, amikor az Opelnek még létezett hátsókerék-hajtású nagyautója!

Nem replika: GTA, Busso és 2,55 millió forint

Ha élményautót keresel a Vezess indulásának évéből, adja magát az Alfa Romeo 156 GTA, amelyből egy szegedi példány 245 000 kilométerrel 2 550 000 forintért keres új gazdát. Orrában Giuseppe Busso káprázatos hathengeresének utolsó evolúciós fokozata fújtat és üvölt, 3179 köbcentisre felfúrva. Elsőkerekes ugyan, de gázelvételre nagyon él fara, és ez a 250 lóerős motor a hatfokozatú kézi váltóval megédesíti az életedet.

Ha kiszakadna belőle a hátsó futómű vagy holmi olajozási hibák miatt beállna a motorja, egy üveglappal lefedve még mindig a nappalid dísze lehet a gyönyörű szívóaganccsal ékesített V6, és Youtube-videókból bömböltetheted a hangját, miközben egy nemes Primitivo vár a poharadban. De a GTA-k nem szoktak a sima 156-ok sorsára jutni, és ha ebből elteszel egy nem túl sokat futott, zúzásmentes példányt, annak talán az értéke is nőhet a jövőben. De az élmény, amit ad, akkor is a tiéd, ha befektetésként mellényúlás volna.

V12: C215, 67 500 km-rel, 20 évesen

Érdekelt, hogy mi van ennél feljebb, és nem hiába pörgettem a hirdetéseket, mert adódott egy kapitális V12 is. A dupla sorhatként felfogható V12 a motorépítés csúcsa, káprázatos járással és 12 henger ott is könnyeket fakaszt, ahol milliók nyüstölnek trágyahordó pickupokat V8-as motorral.

S-es rendszáma alapján frissen behozott kincs lehet a Mercedes-Benz CL 600, orrában az 5786 köbcentis, atmoszférikus és szívócső-befecskendezéses V12-vel. Az autó a rossz hírű, W220-as S-osztály kupétestvére. A rövid ideig gyártott, M137 kódjelű motormonstrum 367 lóerős, a hengerenként 3 szelepes motor szomját hengerlekapcsolás igyekszik minél gyakrabban 16-20 liter/100 km alá szorítani.

A kortárs 55 AMG kompresszorral brutalizált V8-asa jóval erősebb (500 lóerős), az M137-et követő, 5,5 literes, de duplaturbós V12 a maga 800 Nm-es nyomatékával és 500 lóerejével szintén, de ez a szívómotor az élet császárainak szól, akik felül tudnak emelkedni számadatokon.

Ez a királyi kupé 68 000 kilométert sem futott, 4,5 milliós áron keres új vevőt, aki a hirdetés szerint mindössze a harmadik lesz a sorban 2001 óta. Masszírozós üléssel, Bose-audiorendszerrel, színes képernyős navigációval, hátsó rolóval, a földi sugárzású adókra tervezett tévével a Képes Autóban joggal írták volna a felszereltségére, hogy full full és további extrák.

A hirdetés szerint költségmentes autó, ami a nepperzsargonban ismétlődő kifejezés, csak azt nem mondják meg soha, milyen időtávra értik ezt. Az aktív dőléskiegyenlítésű légrugózással és a temérdek szenzorral a C215 nem egyszerű használtan, de ne filléreskedjünk!

20 éve a 6,1 mp alatt 100-ra gyorsuló luxuskupé ennek vagy a tízszeresébe került újonnan, persze, hogy nem fog elfutni egy benzines Ford Focus vagy Wagon R+ szervizköltségével. Ha nem rozsdás, akkor a szívó benzines egyes Focus és egy kék füsttől mentes benzinmotorú Wagon R+ az ár/érték arány bajnokautója. 20 évnyi tapasztalatommal a Vezess indulásának évéből ezek a legjobb autók azoknak, akik szeretnek álmodozni, de biztonsági játékosok, és ezt kiélik a használtautó-hirdetések böngészése közben.