Az egyelőre amúgy is versenyképtelen autóban ülő Max Verstappen már korábban is utalt rá, a 2026-os Forma-1-es szabályok élesben való megtapasztalása után pedig az elmúlt pár hétben egyre határozottabban pedzegeti, hogy kiszállhat az ő szemében „nem autóversenyzés”-nek számító F1-ből, főleg, hogy immár más kategóriában örömautózhat.

A számára csak egy küzdelmes 8. helyet hozó vasárnapi Japán Nagydíj után a négyszeres világbajnok újra feltette a lemezt, arról beszélt, hogy a két közel-keleti forduló kipottyanása miatt kialakult áprilisi szünetben átgondolja a jövőjét, mert az élet nem csak a Forma-1-ről szól.

A szuzukai nyilatkozat kapcsán természetesen a Red Bull csapatfőnökét, Laurent Mekies-t is megkérdezték, de a franci nem is kíván foglalkozni pilótája visszavonulásának lehetőségével:

„Mi határozottan a versenyképességre koncentrálunk, ez a dolgunk. Semmi más nem téma számunkra. Így is van elég dolgunk” – kezdte.

„Meggyőződésem, hogy amikor gyorsabb autót adunk alá, Max is sokkal elégedettebb lesz, akkor pedig még jobban, amikor olyan autót kap, amelyikkel tényleg hajthat, az élmezőnyben is szerepelhet. Komolyan, mi most csakis ezzel foglalkozunk” – hessegette el a visszavonulás témáját.

„Az új szabályrendszernek vannak jó oldalai, de hozott néhány nehézséget is, az F1 pedig a csapatokkal közösen összeül majd a szünetben, hogy kiderítsük, hogyan és min változtathatunk, hogy jobbá tegyük az egészet” – tette hozzá.

A 2025-ben a szezon közepi visszaesés után hatalmas hajrát teljesítő, a címvédésről végül mindössze 2 ponttal lemaradó Verstappen az idei három fordulón szerzett 12 pontocskájával mindössze a 9. az egyéni versenyben, a Red Bull Racing 16 egységgel a 6. a konstruktőri bajnokságban.