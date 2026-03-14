Egyetlen mért körre maradt lehetősége George Russellnek a Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérőjének döntő szakaszában azok után, hogy az elején megállt a pályán, majd 1-esben ragadt az autója. A Mercedes britje visszavánszorgott csapatához, akik valahogy életet csiholtak a versenygépbe, mellyel a bajnoki éllovas a második időt futott.

Viccesen egyszerű módon javították a hibás F1-es Mercedest 1
Új pole-pozícióst avattak a Forma-1-ben
Azok után, hogy a fő esélyest műszaki hiba hátráltatta a Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérőjén, nem hagyta ki a ziccert a…

A problémáról Toto Wolff csapatfőnök is beszélt a kvalifikációt követően. “Úgy tűnik, valami elektromos [hiba – a szerk.] volt. Újra kellett indítanunk az autót háromszor – kb. úgy, mint egy iPhone-t, bekapcsoltuk, kikapcsoltuk. Harmadikra pedig működött” – magyarázta az osztrák szakember.

Az autón még kormányt is cseréltek, hátha az megoldja a gondokat. “Nem gondoltam akkor, hogy ki fog hajtani az autó, de meglepődésemre mégis futottunk egy kört” – tette hozzá.

A Mercedes napját Andrea Kimi Antonelli mentette így meg. “Sokan mondták, hogy a kölyök még túl fiatal, túl fiatal a Mercedeshez, másképp kellett volna felkészítenünk. De a kölyök jól ment ma” – dicsérte a Forma-1 legfiatalabb pole-pozíciósát Wolff.

Viccesen egyszerű módon javították a hibás F1-es Mercedest 2
Ezt mondta a Forma-1 új rekordere Kínában
A 2026-os Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérőjét követően az élen záró hármas minden tagjának jó oka volt az örömre. A…
Viccesen egyszerű módon javították a hibás F1-es Mercedest 3
Ez a legnagyobb kaland, amit autóval átélhetsz – Videón a Defender Trophy Edition
Feltámasztja a Land Rover legendás versenysorozatát,…