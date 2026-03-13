A Mercedes a várakozásoknak megfelelően dominált, „a második erő” címéért a McLaren és a Ferrari van csatában Sanghajban, a Red Bull Racing viszont sehol sincs a Kínai Nagydíj hétvégéjének első napja után.

Max Verstappenék az egyetlen szabadedzésen sem villogtak, a rossz formát pedig a sprintidőmérőre is továbbvitték, az SQ2 végén a holland és Isack Hadjar utolsó szakaszba való kerülése is kérdéses volt, végül a 9-10. idővel mentek tovább.

Az SQ3 sem hozott igazi javulást, a négyszeres világbajnok 1,7 másodperccel volt lassabb a sprintpole-t megszerző George Russellnél a 8. lett az alpine-os Pierre Gasly mögött, míg Hadjar – akinek már friss és újabb specifikációjú belső égésű motor került az autójába – 2,2 másodperces hátránnyal hozta a 10. rajthelyet szombatra.

„A tempó szempontjából az egész nap katasztrófa volt. Nem volt tapadás, talán ez a legnagyobb probléma, szóval se tapadás, se balansz, nagyon sok időt veszítettünk a kanyarokban, ez pedig aztán egyéb kis problémákat hozott magával. A kanyarvétel nagyon nem ment” – nyilatkozta az F1 hivatalos csatornájának Verstappen.

A szombati sprint után, az időmérőre újra hozzányúlhatnak majd az autóhoz, de a holland egyelőre nem tudja, lehet-e javítani a formán: „Megnézzük, mi lehetséges, egyelőre nem tudom, mit tehetünk. Nem tudom, meglátjuk.”

Verstappen a sprintre két dologban reménykedhet: a mercedeses Kimi Antonellit és az alpine-os Gaslyt is vizsgálat alá vonták feltartások miatt, előbbi a McLaren címvédőjét, Lando Norrist, utóbbi épp a hollandot akadályozta – büntetések esetén a Red Bull-os esetleg előrébb léphet a rajtrácson.