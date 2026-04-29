A minap a Vezessen bemutattuk, hogy a német autóklub (ADAC) legfrissebb jelentése szerint javult a modern autók megbízhatósága. Annak ellenére, hogy gyakran hallunk visszahívásokról, és a komplexebb, összetettebb rendszerekben több a hibalehetőség, mégis egyre kevesebbszer mond csütörtököt a technika az idő előrehaladtával.

Van persze különbség az egyes autómárkák és -modellek között, és természetesen erről is vannak adatai az ADAC-nak. Az autóklub azokkal a modellekkel kalkulált, melyekből legalább hétezer példány került a forgalomba két éven belül. Ha ez a követelmény teljesül, akkor minden olyan járműmodell-évjárat megjelenik az adatokban, amelyből legalább 5000-et forgalomba helyeztek. Galériánkban összegyűjtöttük a legmegbízhatatlanabbnak bizonyuló modelleket, melyek az utolsó, 2023-ból származó részletes bontás szerint a legtöbb lerobbanást produkálták. A hibaarány helyenként elég súlyos, van, ahol a négy százalékot is eléri. A képaláírásoknál a zárójelben lévő szám azt jelzi, hogy 1000 ilyen autóból hánnyal történt műszaki hiba az utakon

A mezőnyből durván kimagaslik problémásságával a Toyota is több modelljével, illetve a Hyundai az Ioniq 5-tel. Az ADAC megjegyzi, hogy a japán márkánál a 12 V-os akkumulátor okoz ennyi hibát, melyre a Toyota egyébként már reagált is, bár a számokban az még nem mutatkozott meg. A Hyundai esetében a 12 V-os akkumulátor töltéséért felelős vezérlőegység a problémás, ezt a gyártó visszahívással próbálta már kijavítani.

Melyek a megbízhatóság mintapéldányai? Itt mutatjuk: