Tíz megtett kör került be Isack Hadjar neve mellé a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj eredménylistáján. A Red Bull francia versenyzője a harmadik helyről rajtolva ennél biztosan többre számított, az időmérő után még dobogós reményekről beszélt.

Hadjar előtt adott volt a lehetőség, tekintve, hogy a Mercedesek rajtja nem sikerült jól, ám a kezdés már neki sem volt szuper, és már ekkor sejtette, nem vár rá mesés folytatás. “Hihetetlen volt a rajt, lemerült akkumulátorral kezdtem” – mesélt a nem túl szerencsés kezdésről a pilóta. “Az elindulásom nagyon jó volt, legalább az egy jó pont a napban, jó rajtjaink voltak. Amikor azonban azt gondoltam, hogy átvehetem a vezetést, nem volt több erőm. Remek volt” – fogalmazott szarkasztikusan.

“Meg sem tudom számolni, mennyi probléma volt a kocsival. A motornak szörnyű hangja volt, tudtam, hogy nem fogom befejezni a versenyt. Kár érte, versenyben lehettem volna Lewis-zal” – célzott a negyedik helyen végző Hamiltonra, miután az elfüstölő motorral félreállt, majd visszavitték a paddockba.

“Nem szeretem az olyan hétvégéket, amikor jó munkát végzek, nem hibázok, jól érzem magam az autóban, de ezt nem követik [eredmények – a szerk]. Ez nagyon frusztráló” – magyarázta Hadjar. Csapattársa, Max Verstappen egy hatodik hellyel mentette a menthetőt a Red Bullnál: