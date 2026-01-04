A Red Bull közismerten nem bánik kesztyűs kézzel a versenyzőivel, és ez hatványozottan igaz az alsóbb kategóriákban. A GPblog értesülései szerint a 2026-os idényt is megelőzte egy kisebb-nagyobb söprögetés, aminek részeként az energiaitalosok akadémiájáról Oliver Goethét és Tim Tramnitzet is menesztették.

Goethe tavaly csak a 15. lett a Forma–1 előszobájának tartott F2-es sorozatban, ahol az idén a Prema színeiben folytatja a pályafutását. Sokkal érdekesebb viszont Tramnitz esete, ugyanis a német sem a Forma–2-ben, sem pedig a Forma–3-ban nem talált magának ülést az idei évre. Tramnitz alól lényegében az rántotta ki a talajt, hogy nem talált elég szponzort a folytatáshoz, márpedig a Red Bull ehhez a feltételhez kötötte az együttműködés fenntartását.

A döntés értelmében a Red Bullnak az idén egyetlen támogatottja lesz a Forma–2-ben Nikola Colov révén, míg a Forma–3-ban három pilótát fog terelgetni: Mattia Colnaghi és Ernesto Rivera mellett Fionn McLaughlin a harmadik név. Onnan lehet ismerős az ír, hogy tavaly megnyerte a brit F4-es bajnokságot, amit Molnár Martin magyar autósport-történelmi eredménnyel, harmadikként fejezett be.

