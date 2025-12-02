A korábban a Vezessen is megírt tisztogatást követően a Forma-1 bajnokcsapata bejelentette, kikkel töltötte fel újra az utánpótlásprogramját. Nem vacakoltak, a fiatal tehetségek javát szerezték meg.

A legfiatalabb ifjoncuk a spanyol Christian Costoy lett, aki 2025-ben mindkét jelentős gokart-Európa-bajnokságot (FIA Európa-bajnokság, WSK Euro Series) megnyerte. Ő jövőre a wokingiak támogatásával mutatkozik be a formaautózásban a közel-keleti F4-es szériában.

A McLaren egy hollandot is fogott, a korábban a Red Bull programjában is megfordult, gokartos és F4-es bajnoki címekkel rendelkező, a Forma-3-as Makaói Nagydíjon is diadalmaskodó, az utóbbi idényekben a Forma-2-ben számos dobogós helyezést és győzelmet szerző Richard Verschoor személyében.

A legnagyobb fogás persze a 2024-es Forma-3-as cím megszerzése után 2025-ben rögtön a Forma-2-t is megnyerő Leonadro Fornaroli. A 20 éves olasz a McLaren teszt- és fejlesztőpilótája lesz.