A McLaren nemrégiben engedte el a náluk idén két szabadedzésen szereplő Alex Dunne-t, az idén a Forma-2-ben eddig két versenyt nyerő, öt további dobogós helyezést szerző, pillanatnyilag a bajnokság 5. helyén álló ír pilótát.

Úgy tűnik, ő csak az első volt a sorban, ugyanis hétfőn további három ifjonc távozását jelentették be: ejtették Ugo Ugochukwut, Martinius Stenshornét és Brando Badoert is.

Mindhárom fiatal az FIA Forma-3-as bajnokságában szerepelt 2025-ben, az amerikai Ugochukwu és az olasz Badoer – a korábbi F1-pilóta Luca Badoer fia – a Premánál, a norvég Stenshorne a Hitechnél vezetett, utóbbi Bakuban a Forma-2-ben is bemutatkozott. Stenshorne két futamot nyert az F3-ban, az évet az 5. helyen zárta, a másik két pilóta viszont igen gyengén szerepelt, Ugochukwu a 16., Badoer a 26. lett.

A McLaren ezzel gyakorlatilag „kitakarította” utánpótlásprogramját, minden eddigi pilótájukat elküldték, ugyanakkor azért igazoltak egy új fiatalt Matteo DE Palo személyében. A 18 éves olasz 2025-ben a 2. lett a Formula Regional European szériában. A héten következő Forma-4-es Makaói Nagydíjon már a McLaren neveltjeként vezet majd, 2026-ban pedig a wokingiak támogatásával szerepel majd a Forma-3-ban.