Amikor 2001 év végén Mika Häkkinen távozott a McLarentől, hivatalosan azzal a címszóval búcsúzott, hogy csak szünetelteti F1-es karrierjét. Visszatérése azonban soha nem történt meg, bár lehet, hogy vannak még egyesek, akik máig várnak a csodára. Nos, nekik üzenetértékű bejelentés lehet, hogy lassan már 1998 és 1999 legjobbjának lányáért kell szurkolniuk.

A kétszeres világbajnok 14 éves gyermeke, Ella Häkkinen ugyanis csatlakozott a McLaren pilótaneveldéjéhez. A wokingi alakulat mostanság jól átrendezte a terepet az ifjoncoknál, kb. mindenkit kisöpörtek, és csak egy embert vett fel helyettük.

“Nagyon örülök, hogy a McLaren pilótafejlesztő-programjához csatlakozhatok” – fogalmazott Ella Häkkinen, aki a program legfiatalabb tehetsége, de már jelentős gokartos győzelmi lajstrom szerepel a neve mellett. A terv egyébként az, hogy 2026-ban együléses versenygépeket fog tesztelni, 2027-ben pedig elindul valamilyen szériában a versenyző.

Érdekes, hogy a McLaren női szegmensében csak Ella keresztnevű lányok szerepelnek. Az F1 Academy-ben eddig Ella Lloyd képviseli őket, aki a folytatásban csapattársat kap Ella Stevens személyében.