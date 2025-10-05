Harmadikként fejezte be a brit Forma–4-es bajnokság idei szezonját a pillanatnyilag a hazai utánpótlás egyik legnagyobb ígéreteként számontartott Molnár Martin, aki ezzel minden idők legjobb magyar eredményét érte el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által elismert együléses sorozatokban.

A 16 éves ifjonc már a második szezonját teljesítette a sorozatban, tavaly újoncként öt dobogós eredményt gyűjtve zárt a nyolcadik helyen. Az idén is a Virtuosi Racing színeiben állt rajthoz, és amellett, hogy a nevelősorozat tagjaként részt vett a Forma–1-es Brit Nagydíj hétvégéjén is, Thruxtonban és a hollandiai Zandvoortban is futamot nyert. A két győzelme mellett hat második és két harmadik helyet, valamint három pole-pozíciót is jegyzett.

Sokáig harcban volt a bajnoki címért is, a 277 pontjával végül 86,5 egységnyi lemaradásban végzett az idei bajnok, Fionn McLaughlin és James Piszcyk mögött. „Úgy érzem, sikerült olyan eredményt elérni, amire joggal lehetünk büszkék. Ez a siker biztos, hogy megadja az erőt a következő évekre ahhoz, hogy a legnagyobb célokért küzdjek” – írta az Instagram-oldalán a szezonzáró után Molnár, akinek Kiss Pál Tamás korábbi GP3-as pilóta a mentora.

A brit F4-ben korábban olyan pilóták fordultak meg, mint a McLaren F1-es csapatának mostani versenyzői, Lando Norris és Oscar Piastri – a britet 2015-ben bajnokká is koronázták, míg a világbajnoki éllovas ausztrál 2017-ben ezüstérmesként végzett.

Nem titkoltan Molnár Martinnak is az a célja, hogy egy nap a királykategóriában versenyezzen, ami a korábban belengetett tervek alapján 2029-2030 környékén válhat valóra. Rajta kívül Hideg Ádámot tartják a másik legesélyesebbnek erre, de Zsebő Marcell, Gender Tamás, Gáspár Benett és Lipovics Patrik is értek már el figyelemre méltó nemzetközi eredményeket.

A Vezess korábban Szijjártó Péter külügyminisztertől kérdezte meg, mi hiányzik ahhoz, hogy Baumgartner Zsolt 2003-as, illetve 2004-es szereplése után újra magyar pilótája legyen a Forma–1-nek: