Nem sokkal a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése előtt sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter külügyminiszter, aki két fontos találkozón is részt vett – az egyiken Stefano Domenicalival, az F1 vezérigazgatójával, a másikon pedig Mohammed bin Szulajmmal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével.

„Mindkét találkozón egyértelműen elhangzott, és szerintem ez a legfontosabb, amit jó hírként lehet közölni, hogy mind az FIA, mind a Forma-1 menedzsmentje úgy számol, hogy Magyarország, Budapest és a Hungaroring hosszú távon a száguldó cirkusz része lesz. Úgy tekintenek ránk, mint egy olyan versenyhelyszínre, amely a Forma-1 örökségéhez, a régi hagyományokhoz nyúlik vissza” – közölte Szijjártó Péter.

„Ugye nem lehet minden Abu-Dzabi, nem lehet minden a 21. századi, legmodernebb ultra csilli-villi, hanem kellenek olyan helyszínek, kellenek olyan versenyhétvégék, amik egyértelműen megmutatják, hogy néhány évtizeddel ezelőtt honnan indult ez a sportág, honnan vannak annak a gyökerei, honnan indult a kultúrája ennek az egésznek, és itt, Budapesten mi a hagyományokat ötvözzük a modern sztenderdeknek való megfeleléssel.”

Hozzátette: ezt fogja szolgálni a Hungaroring felújítása is, aminek következő üteme azonnal kezdetét veszi, amint távozik a Forma-1 mezőnye Mogyoródról. „Egy tíz és fél hónapos, megfeszített munka vár ránk” – jelentette ki a külügyminiszter. Arra is kitért, hogy ez idő alatt nemcsak a főtribün, a főépület, a versenyirányítói központ és a paddock újul meg, de két gyalogos alagutat is létrehoznak: az egyiket a csapatok és a szakmai személyzet, a másikat pedig a nézők és a szurkolók használhatjuk.

„Az eddig elvégzett beruházásokkal abszolút elégedettek, hiszen itt most volt egy versenyfutás az idővel, hogy mindent úgy be tudjunk fejezni, hogy félkész épület ne látszódjon. Most úgy tart féltávnál a beruházás, hogy úgy tűnik, mintha mindennel kész lennénk, de ez csak az első fázis, amivel kész vagyunk” – folytatta Szijjártó, aki arra is utalt, hogy „senki sem úgy számol”, hogy a jelenlegi, 2032-ig futó szerződés az utolsó, amit a Hungaroring megkötött a Forma-1-gyel.

A rajtrácsra is visszatérhet Magyarország?

Szijjártó Pétertől a sajtótájékoztató végén megkérdezte a Vezess, tervben van-e valamilyen kiemelt projekt arra irányulóan, hogy újra legyen Forma-1-es versenyzője Magyarországnak, miután a felújítások révén hosszabb távon is biztossá vált a Hungaroring jövője a bajnokságban.

„Ez mindig egy nagy kérdés. Ugye emlékezünk még Kesjár Csabára, emlékezünk Baumgartner Zsoltra” – elevenítette fel Szijjártó. „Nyilvánvalóan nagy nemzeti büszkeség, de itt húsz emberről beszélünk, akik bekerülnek ebbe a száguldó cirkuszba minden évben. Autóipar és autósport szempontjából komoly tradíciókkal rendelkező nemzet vagyunk, de azt gondolom, ezt a szakembereknek kell eldönteniük, hogy össze tudunk-e rakni egy olyan programot, egy olyan infrastruktúrát és egy olyan oktatási felkészülési rendszert, ami ezt el tudja hozni.”

Én ezt nem tudom megítélni, mert azt gondolom, ha egy sportágban húszan versenyezhetnek, akkor oda azért már több kell, mint politikai akarat, hogy valaki aztán oda is kerülhessen. Úgyhogy a szakembereken múlik

– jegyezte meg a politikus.

A rend kedvéért említsük meg, hogy az elmúlt időszakban három fiatal versenyző is célba vette az F1-et, közülük ketten is a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., illetve az által működtetett tehetséggondozó-programok támogatását élvezik: Hideg Ádám idén a spanyol, míg Molnár Martin a brit F4-es sorozatban versenyez. Rajtuk kívül még Gáspár Benett indult el a királykategória felé vezető úton, akihez a Zengő Motorsport fűz nagy reményeket.