Túlzás nélkül kijelenthető, hogy az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok egyik legmegosztóbb emberévé vált Elon Musk. A milliárdos elsősorban hírhedt karlendítésével és kormányzati szerepvállalásával szolgált rá a népharagra, az ostor pedig a Teslán és a Tesla-tulajdonosokon is csattan.

A negatív visszhang és a folyamatos, adott esetben a márkakereskedéseket ostromló tüntetések hatására számos tulajdonos már inkább átcímkézte az autóját, hogy így jelezze, nem ért egyet Musk cselekedeteivel.

Úgy tűnik azonban, hogy ez sem elég a kedélyek csillapításához. Egy, a Carscoops által szemlézett tanulmány szerint a Tesla-tulajdonosok 44 százalékának rongálták már meg szándékosan az autóját. Azzal együtt is 1900 dollárra, átszámítva körülbelül 675 ezer forintra rúg az átlagos javítási költség, hogy fordultak elő kisebb rongálások is, így volt, hogy csak kulccsal húzták meg a kocsit, vagy kiszúrták a kerekeit.

A megkérdezettek 25 százaléka állítja azt, hogy videofelvétele is van a rongálásról. 43 százalékuk számolt be arról, hogy gyakran kapnak durva gesztusokat, megjegyzéseket idegenektől, továbbá akad egy 37 százalékos réteg is, mely a negatív visszhangtól, illetve az ítélkezéstől tartva még a közösség médiában sem szívesen mutogatja az autóját.

72 százalékuk gondolja azt, hogy nagyobb valószínűséggel kerülnek a rongálások célkeresztjébe, mint más sofőrök. Ennek tükrében aligha meglepő, hogy a Tesla-tulajdonosok 66 százaléka szorong, ha őrizetlenül kell hagynia az autóját.

A rongálások hatására a biztosításuk díja is emelkedett, éves szinten 340 dollárral, ami a mostani árfolyamon mintegy 120 ezer forintnak felel meg – legalábbis a tulajdonosok 61 százaléka ezt tapasztalta. 53 százalékuk ráadásul arra készül, hogy ennyivel nem úszták meg az idei évet, további drágulásra számítanak.

A teslások 19 százaléka bánta meg az autóvásárlást, és a válaszadók további 30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a következő alkalommal már nem Teslát venne. Viszont azok továbbra is többségben vannak, akik a barátainak nyugodt szívvel ajánlanák a Teslát – az ő arányuk 66 százalékra tehető.

Riasztónak hangzanak a számok, ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a Guardian Service relatíve kis mintával dolgozott, mivel 508-an vettek részt a felmérésben. Ahhoz ugyanakkor nem fér kétség, hogy az elmúlt hónapokban alaposan megtépázták a Tesla anyagi helyzetét – a legfrissebb pénzügyi adatokról itt számolt be a Vezess: