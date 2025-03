Amióta megtörtént az a bizonyos kézmozdulat, újra a támadások célkeresztjébe került Elon Musk és az irányítása alatt álló Tesla. Mint ismert, az amerikai milliárdos az év elején egy náci karlendítésre hajazó mozdulattal ünnepelt Donald Trump elnöki beiktatásán – bár Musk tagadott, világszerte nagy port kavartak a történtek. A BMW brit importőre például bejelentette, hogy többé nem posztol a Musk tulajdonában lévő, korábban Twitterként ismert közösségi platformra, az X-re.

Az eset által szított népharagot a Tesla-tulajdonosok saját hatáskörükben próbálják csillapítani, jelezve azt is, hogy nem, vagy legalábbis nem mindenben értenek egyet Muskkal. Többen már tavaly ősszel matricákat ragasztottak az autóikra, amiken tudatták, „még azelőtt vettem meg az autót, hogy tudtam volna, Elon őrült”. Azóta egyeseknél szintet is lépett az elhatárolódás, és amiatt aggódva, hogy mások kárt tesznek az autóikban, már nemcsak matricákkal védekeznek, de a Tesla-logókat is lecserélték – szúrta ki az Electrek.

Helyükre más márkák, mint például az Audi, a Honda, illetve a Mazda logói kerültek:

Egy Cybertruck tulajdonosa kifejezetten kreatívan határolódott el Musktól: az autójára kivetítette, hogy a pick-up miatt már így is elég hülyének néz ki, továbbá arra kérte az ellenlábasokat, lehetőleg ne firkálják össze az autóját.

