Évek óta küzd a Tesla a Supercharger-töltőállomásaikon tapasztalható kábellopásokkal. A tolvajokat egyértelműen a töltőkábelek fémtartalma motiválja, ugyanis utána a levágott kábelekből kinyert réz kilóján megközelítőleg 1000 forintért tudtak túladni, legalábbis mostanáig. A Teslánál ugyanis betelt a pohár ez emiatt keletkező veszteségek miatt, így drasztikus módszerrel lépnek fel a további lopásokkal szemben – írja a Futurism.

Már élesben tesztelik az egyik lehetséges megoldást az egyik amerikai Supercharger-állomáson, a washingtoni Seattle-ben. Megerősítették a kábelek borítását, ezzel a lépéssel ráadásul kétszeresen nehezítették meg a tolvajok dolgát, ugyanis így azt nemcsak nehezebb lesz elvágni, de aki egyáltalán próbálkozik vele, azt a burkolat alatt található, speciális kék tinta fogja tetőtől talpig beborítani.

BREAKING: Tesla has started installing new anti-theft devices on Supercharger cables.



Called DyeDefender, these are stainless steel hose barriers filled with pressurized, blue-staining dye that explodes when someone attempts to cut the cable.



