Nem jellemző, hogy kígyózik a sor a Tesla Supercharger-töltőinél, az elmúlt években mégis rendszeressé váltak a konfliktusok abban az esetben, ha mégis várni kellett. A korábbi összetűzések miatt a tulajdonosok már a Teslánál könyörögtek, hogy építsen be az alkalmazásába egy funkciót, amivel egyértelművé tehető, ki ért oda hamarabb az adott töltőhöz.

Miután egy közelmúltban nagyobb figyelmet kapott egy verekedésig fajult eset, a Tesla bejelentette, hogy a következő negyedében – egyelőre egyes helyszíneken – bevezeti a digitális sorban állást, írja az Electrek.

Still think @Tesla should implement a virtual queue system so there is no confusion about who’s next and this doesn’t happen at @TeslaCharging Superchargers. pic.twitter.com/wUR7SpUjXL