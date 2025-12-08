Nagy-Britannia, Guardian:

“Lando Norris határozott és nyugodt versenyzéssel nyerte meg pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét, és nem kevés bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az Abu-dzabi Nagydíjon harmadikként célba érve elhódítsa a trófeát.”

The Sun:

“Lando Norris F1-es világbajnok lett, és könnyek között ünnepelte, hogy elhappolta Max Verstappen elől a trófeát. Csapatának, a McLarennek a konstruktőrök között aratott sikerét követően immár dupla diadalnak örülhetnek.”

Daily Mail:

“Lando a dicsőségért száguldott… A 26 éves brit a leintés után megcsókolta modell barátnőjét, Magui Corceirót, és boldog édesanyjával ölelkezett, miután túlélte az izgalmas szezonzáró versenyt.”

Independent:

“Lando Norris izgalmas és lebilincselő finálét követően nyerte meg első Forma–1-es világbajnoki címét az Abu-dzabi Nagydíjon. A 26 éves somerseti pilóta, akinek a végső diadalhoz a dobogón kellett végeznie, harmadik lett Max Verstappen és Oscar Piastri mögött, mindössze két ponttal megelőzve a hollandot.”

Olaszország, Gazzetta dello Sport:

“Nem volt elég Max Verstappen számára, hogy az idény végén mutatott rendkívüli felzárkózását Abu-Dzabiban futamgyőzelemmel koronázta meg. Lando Norrisnak egy harmadik hely elég volt ahhoz, hogy pályafutása első Forma-1-es világbajnoki trófeáját szerezze meg, mindössze két ponttal megelőzve Verstappent, és megnyerve a McLaren első egyéni vb-címét 2008 óta.”

Tuttosport:

“Norris először világbajnok, a McLaren pedig ünnepel.”

Corriere della Sera:

“Abu-Dzabiban a McLaren Lando Norris stratégiájának és kitartásának köszönhetően bebiztosította az egyéni világbajnoki címet is. Max Verstappen két ponttal csúszott le az ötödik trófeájáról.”

Spanyolország, Marca:

“Lando Norris az új világbajnok, Nagy-Britannia pedig visszaszerezte fölényét a Forma-1-ben, amelyet 2021-ben veszített el, miután Max Verstappen lenyűgöző győzelmi sorozatot produkált.”

Mundo Deportivo:

“Lando Norris beteljesítette élete álmát. Korábban azt mondta, nem a bajnoki cím a legnagyobb célja, hanem a boldogság. De nem mondott igazat, csak el akart menekülni a média és a nyilvánosság nyomása elől.”

As:

“Verstappen remekül rajtolt, hogy aztán megnyerje a versenyt, Norris pedig a világbajnoki címet. Az Abu-dzabi Nagydíjat feszült nyugalom jellemezte, de a futam nem tartogatott igazi fénypontokat, leszámítva a Lando első Forma-1-es vb-címét ünneplő tűzijátékot.”

Hollandia, De Telegraaf:

“Verstappen az idei nyolcadik sikerét aratva diadalmaskodott Abu-Dzabiban, de végül két pont híján lemaradt a világbajnoki címről. Norris mclarenes csapattársa, Oscar Piastri mögött harmadik lett, ez pedig elég volt a brit versenyzőnek ahhoz, hogy bebiztosítsa vb-győzelmét.”

AD:

“Max Verstappen 1457 nap után már nem Forma-1-es világbajnok. Keserű véget ért az Abu-dzabi Nagydíj, amely végig izgalmas volt, és amelyen Verstappen nyert, de ez sem volt elég az ötödik vb-címhez. Lando Norris harmadikként ért célba, így az összetettben kétpontos előnnyel zárt Verstappen előtt, aztán a hetekig tartó nyomástól megszabadulva szabadjára engedte az érzelmeit.”

NRC:

“Norris megfosztotta Verstappent a világbajnoki tróntól annak ellenére, hogy utóbbi győzött Abu-Dzabiban.”

Ausztria, Krone:

“Új világbajnoka van a Forma-1-nek! Lando Norrisnak, a McLaren versenyzőjének elég volt vasárnap egy harmadik hely, hogy elhódítsa az autósport elitkategóriájának koronáját. A futam győztese Max Verstappen volt, akit mindössze két ponttal vert meg brit riválisa az összetettben.”

Salzburger Nachrichten:

“A McLaren versenyzője ellenállt a rá nehezedő nyomásnak vasárnap Abu-Dzabiban, az autósport elitkategóriájának szezonzáróján, és valóra váltotta élete álmát.”

Svájc, Blick:

“Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent. A McLaren brit versenyzője megőrizte a hidegvérét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón és nem volt szüksége mások segítségére.”

Neue Zürcher Zeitung:

“Lando Norris először Forma-1-es világbajnok. A brit pilóta harmadik lett az idényzárón Abu-Dzabiban. Max Verstappent megfosztották a koronájától.”