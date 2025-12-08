Nagy-Britannia, Guardian:
“Lando Norris határozott és nyugodt versenyzéssel nyerte meg pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét, és nem kevés bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az Abu-dzabi Nagydíjon harmadikként célba érve elhódítsa a trófeát.”
The Sun:
“Lando Norris F1-es világbajnok lett, és könnyek között ünnepelte, hogy elhappolta Max Verstappen elől a trófeát. Csapatának, a McLarennek a konstruktőrök között aratott sikerét követően immár dupla diadalnak örülhetnek.”
Daily Mail:
“Lando a dicsőségért száguldott… A 26 éves brit a leintés után megcsókolta modell barátnőjét, Magui Corceirót, és boldog édesanyjával ölelkezett, miután túlélte az izgalmas szezonzáró versenyt.”
Independent:
“Lando Norris izgalmas és lebilincselő finálét követően nyerte meg első Forma–1-es világbajnoki címét az Abu-dzabi Nagydíjon. A 26 éves somerseti pilóta, akinek a végső diadalhoz a dobogón kellett végeznie, harmadik lett Max Verstappen és Oscar Piastri mögött, mindössze két ponttal megelőzve a hollandot.”
Olaszország, Gazzetta dello Sport:
“Nem volt elég Max Verstappen számára, hogy az idény végén mutatott rendkívüli felzárkózását Abu-Dzabiban futamgyőzelemmel koronázta meg. Lando Norrisnak egy harmadik hely elég volt ahhoz, hogy pályafutása első Forma-1-es világbajnoki trófeáját szerezze meg, mindössze két ponttal megelőzve Verstappent, és megnyerve a McLaren első egyéni vb-címét 2008 óta.”
Tuttosport:
“Norris először világbajnok, a McLaren pedig ünnepel.”
Corriere della Sera:
“Abu-Dzabiban a McLaren Lando Norris stratégiájának és kitartásának köszönhetően bebiztosította az egyéni világbajnoki címet is. Max Verstappen két ponttal csúszott le az ötödik trófeájáról.”
Spanyolország, Marca:
“Lando Norris az új világbajnok, Nagy-Britannia pedig visszaszerezte fölényét a Forma-1-ben, amelyet 2021-ben veszített el, miután Max Verstappen lenyűgöző győzelmi sorozatot produkált.”
Mundo Deportivo:
“Lando Norris beteljesítette élete álmát. Korábban azt mondta, nem a bajnoki cím a legnagyobb célja, hanem a boldogság. De nem mondott igazat, csak el akart menekülni a média és a nyilvánosság nyomása elől.”
As:
“Verstappen remekül rajtolt, hogy aztán megnyerje a versenyt, Norris pedig a világbajnoki címet. Az Abu-dzabi Nagydíjat feszült nyugalom jellemezte, de a futam nem tartogatott igazi fénypontokat, leszámítva a Lando első Forma-1-es vb-címét ünneplő tűzijátékot.”
Hollandia, De Telegraaf:
“Verstappen az idei nyolcadik sikerét aratva diadalmaskodott Abu-Dzabiban, de végül két pont híján lemaradt a világbajnoki címről. Norris mclarenes csapattársa, Oscar Piastri mögött harmadik lett, ez pedig elég volt a brit versenyzőnek ahhoz, hogy bebiztosítsa vb-győzelmét.”
AD:
“Max Verstappen 1457 nap után már nem Forma-1-es világbajnok. Keserű véget ért az Abu-dzabi Nagydíj, amely végig izgalmas volt, és amelyen Verstappen nyert, de ez sem volt elég az ötödik vb-címhez. Lando Norris harmadikként ért célba, így az összetettben kétpontos előnnyel zárt Verstappen előtt, aztán a hetekig tartó nyomástól megszabadulva szabadjára engedte az érzelmeit.”
NRC:
“Norris megfosztotta Verstappent a világbajnoki tróntól annak ellenére, hogy utóbbi győzött Abu-Dzabiban.”
Ausztria, Krone:
“Új világbajnoka van a Forma-1-nek! Lando Norrisnak, a McLaren versenyzőjének elég volt vasárnap egy harmadik hely, hogy elhódítsa az autósport elitkategóriájának koronáját. A futam győztese Max Verstappen volt, akit mindössze két ponttal vert meg brit riválisa az összetettben.”
Salzburger Nachrichten:
“A McLaren versenyzője ellenállt a rá nehezedő nyomásnak vasárnap Abu-Dzabiban, az autósport elitkategóriájának szezonzáróján, és valóra váltotta élete álmát.”
Svájc, Blick:
“Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent. A McLaren brit versenyzője megőrizte a hidegvérét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón és nem volt szüksége mások segítségére.”
Neue Zürcher Zeitung:
“Lando Norris először Forma-1-es világbajnok. A brit pilóta harmadik lett az idényzárón Abu-Dzabiban. Max Verstappent megfosztották a koronájától.”