Az utolsó állomásához érkezett a 2025-ös Forma–1-es szezon, ám az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon a hármas bajnoki csata mellett sok minden más a háttérbe szorul, például a versenyzők hagyományos, egyben titkos karácsonyi ajándékozása is.

Erről a bajnokság hivatalos csatornáira általában a karácsony előtti napokban kerül ki a videó, egy titokra mégis fény derült – történetesen Fernando Alonso ajándékára. Az abu-dzabi paddockban ugyanis lefényképezték, amikor a kétszeres világbajnok egy sétabotot bontott ki az ünnepi díszcsomagolásból, írja a Motorsport.com.

Nico Hulkenberg got Fernando Alonso a walking stick for the F1 Secret Santa this year 😅 pic.twitter.com/UxJIZJVVQy — Autosport (@autosport) December 5, 2025

Ezzel nem is annyira burkoltan arra céloztak, hogy az Aston Martin-os a maga 44 évével a legidősebb versenyző a rajtrácson. Többen azt is tudni vélik, hogy a megosztó, a legtöbbek szemében inkább pimasz ajándékot a hétvégén a 250. futamára készülő Nico Hülkenbergtől kapta, holott a 38 esztendős német – Alonso és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton után – a harmadik legidősebb tagja a mostani mezőnynek.

Volt egy rajongó, aki ugyancsak pikírten megjegyezte, biztosan azért kapott sétabotot a spanyol, mert megfájdult a háta attól, hogy „az elmúlt három évben a hátán cipelte az Aston Martint”. A silverstone-i alakulat jelenleg 80 ponttal a hetedik helyen áll a konstruktőri bajnokságban: ebből Alonso 48 pontot gyűjtött, amivel a 12., míg csapattársa, Lance Stroll a maga 32 pontjával az egyéni összetett 17. helyéről várja a 24., egyben utolsó versenyt.

Az ajándékozás mellett a versenyzők szezonzáró vacsorájára is sor került már – igaz, épp Alonso volt az egyik hiányzó: