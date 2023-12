Valtteri Bottas az idén a pucér fenekéről készült naptárral lepte meg a világot, a csapattársa, Cso Kuan-jü pedig meg is kapta karácsonyra az idei Secret Santa keretében.

Kézenfekvő lenne, hogy Csout éppen a csapattársa, Bottas húzta, de nem: a kínait valaki más lepte meg finn kollégája fenékkollekciójával. Hogy ki, az kiderül az F1 videójából! (Teljes videó az oldal alján!)

Ahogy az is, hogy Bottas egyedileg tervezett könyvet kapott Max Verstappentől, ami mi mással is lehetett volna tele, mint rengeteg photoshoppolt képpel, amelyben Bottast és a hátsóját tették rá ismert művészeti alkotásokra. Bottas kitalálta, hogy Verstappen volt az ajándékozó, és értékelte is, amit kapott.

