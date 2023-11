Valtteri Bottastól nem áll távol a pucérkodás, az Alfa Romeo versenyzője már több nudizós képet is közzétett magáról.

Ezt most sikerült új szintre emelni: elkészült a 2024-es fali naptár, amely Bottas pucér hátsójával van tele. Minden egyes eladott naptár árának negyede jótékonysági célra, a prosztatarákkal kapcsolatos kutatásokra megy.

Bottass.com – itt rendelheti meg a naptárt, akinek pont ez hiányozna a faláról. Azért a szójátékért minimum jár egy pacsi…

BOTTASS 2024 Calendar out now!



Let’s raise some more for @Movember!https://t.co/baxKM8essP@paulripke pic.twitter.com/Ov5rJQHWx3