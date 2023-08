Miután összejött az ausztrál kerékpáros versenyzőnő Tiffany Cromwell-lel, és főképp miután 2021 végén távozott a Mercedestől, ahol inkább amolyan céges robotként szerepelt, Valtteri Bottas felszabadult, elengedte magát.

Az Alfa Romeónál – valljuk be – F1-es pályája levezető szakaszába lépett 33 éves finn bajszot, majd „amerikaiparaszt-frizurát”, mulletet növesztett – ezzel a külsővel Alabamában is meghívnák pár sörre, majd néhány aligátor lepuffantására –, ráadásul láthatóan az FKK (Freikörperkultur, magyarul, kicsit leegyszerűsítve, naturizmus/nudizmus) hívévé is vált.

Az első instagramos nudizás

Az északi országokban amúgy is dívó hozzáállás jegyében a versenyző az Instagramon saját és barátnője fiókján is többször megjelent erősen hiányos ruházatban vagy egyenesen ruha nélkül, legfrissebb ilyen fotója is Cromwell egy Instagram-sztorijában tűnt fel, Bottas ezúttal USA-ban, Colorado államban takart el épp csak annyit, amennyit szükséges volt.

Néhány hete a Szent Iván-éjt is ruhátlanul ünnepelte