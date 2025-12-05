Vasárnap eljutunk a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság finálájéhoz, melyen – 2012 után – újra három versenyző esélyes az egyéni cím megszerzésére. 7-7-7 futamgyőzelmet követően (Kanadában és Szingapúrban a mercedeses George Russell nyert) a mclarenes Lnado Norris 408 ponttal a favorit, mögötte 12 pont hátrányban (396 p.) a Red Bull címvédője, Max Verstappen a 2., míg a szezon nagy részében vezető másik McLaren-pilóta, Oscar Piastri 16 egység hátrányban (392 p.) a 3.

1986-ban, 2007-ben és 2012-ben is három-három pilóta futott neki esélyesként a szezonzárónak, érdemes megjegyezni, hogy egyszer sem az éllovas győzött, sőt, a két legutóbbi esetben a futam előtt aktuálisan 3. helyezett pilóta – Kimi Räikkönen, majd Sebastian Vettel – vitte el a bajnoki címet. (’86-ban a verseny előtt 2. Alain Prost húzta be a bajnokságot a McLarennel.)

Alábbi galériánkban áttekintjük a három főszereplő idei győzelmeit és a bajnoki pontverseny alakulását, utána pedig feltesszük a nagy kérdést… Kattints a képre!

