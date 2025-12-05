Helyi idő szerint 17 órakor, meleg időben – 26 Celsius-fokos levegő-, 31 fokos aszfalthőmérséklet –, immár a lenyugvó nap fényénél indult a 2025-ös Forma-1-es szezonzáró, az Abu-dzabi Nagydíj második, sokkal reprezentatív szabadedzése.

Míg az első gyakorláson majdnem a mezőny fele – köztük Oscar Piastri is – kispadozott az ifjoncok kedvéért, ezúttal már csak az állandó versenyzők léptek pályára.

Elsőként a Racing Bulls-os Liam Lawson futott ki, de nem sokan vártak ki a garázsban. Az első etapokra a túlnyomó többség a közepes keverékű Pirelliket választotta – a lágyakat a gyakorlás végére, az időmérőéhez legközelebb álló körülményekre volt érdemes tartogatni.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 The drivers stream out on track for 60 minutes of practice #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/slZXBuMnJ6 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Vertappennek és Norrisnak nem indult jól az edzés: a holland – legalábbis a mclarenes angol szerint – feltartotta őt az első gyors körén. A versenyfelügyelők jegyezték az esetet, de nem volt valószínű a szankció.

10 perc után a leendő Verstappen-csapattárs, Isack Hadjar állt az élen a Recing Bullsszal lágyakor futott idejével, mögötte Verstappen, Oliver Bearman (szintén lágyakon), Carlos Sainz és Kimi Antonelli sorakozott az első ötben.

A mclarenesek csak jó negyed óra után mutattak tempót: Norris a 3, Piastri az 5. időt hozta, épp Verstappent fogták szendvicsbe, miközben a haasos Bearman volt az első.

📻 “The car is insane. I don't know how it’s so good” Ollie is enjoying himself this evening! 💪#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/lpguXUtmXS — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

A Red Bull hollandja immár a lágyakon ugrott az élre 35 perc után, kéttizedet adott Hadjarnak. A mercedesesek a lágyas gyors köreik végén a 2. és 5. időt hozták, de érkeztek a mclarenesek is.

Helmet cam with Max… he's got soft tyres bolted on and he goes fastest 💨 A 1m 23.446s is now the time to beat ⏱️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/wzJmux3car — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Norris közel négytized előnnyel ugrott Verstappen elé, Piastri „egy körrel” később, forgalmat kerülgetve csak a 10. lett.

Míg a Williamsnél Sainz és Albon is az autóra panaszkodott (pattogás, a motor „dadogása”), a Sauber szárnyalt: Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto az 5-6. időt produkálta.

Piastri a második gyors körét is elhibázta, nem lépett előrébb, 680 ezredre maradt el a vezető Norristól.

Az utolsó 15 percre – immár majdnem teljes sötétségben – a csapatok-pilóták hosszabb, közepes gumis versenyszimulációs etapokra váltottak – a középső szektor inkább Verstappennek feküdt, a pálya egyéb szakaszain a McLaren tűnt erősebbnek. A címvédő végül 31 körös etapot futott.

A gyakorlás szokás szerint rajtszimulációkkal végződött.

A hétvége szombaton magyar idő szerint 11.30-kor folytatódik az utolsó gyakorlással, a kvalifikáció 15 órakor indul, míg az egyéni világbajnoki cím hármas „döntője”, azaz az Abu-dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.