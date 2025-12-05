Az F1-es pilóták körében évekre visszanyúló hagyomány, hogy a szezon utolsó fordulója előtt összejönnek egy közös vacsorára.

Idén sem maradt el az esemény, a társaságot ezúttal a hétszeres világbajnok Ferrari-pilóta, Lewis Hamilton vendégelte meg.

„A 2025-ös évfolyam. A világon csak mi csináljuk ezt [az F1-es versenyzést], hihetetlenül szerencsések vagyunk. Hálás vagyok, hogy ilyen versenyzők ellen küzdhetek, és annak ellenére, hogy riválisok vagyunk, mindannyian tiszteljük egymást, büszkén nevezem őket a barátaimnak. Reméljük, hogy jó utolsó futamot produkálunk” – írta az angol.

Az összeröffenésről több másik versenyző is posztolt a közösségi médiában, a bajnoki éllovas Lando Norris megjegyezte, hogy „ezúttal nem volt ételcsata”, míg a Red Bull-tól búcsúzó Cunoda Juki azt írta, hogy fehér ing volt a dress code, de néhányuknak „nem ment át az üzenet”.

A vacsora megrendezése mellett az is szinte „hagyomány”, hogy nem mindenki van ott – a kép tanúsága szerint idén az Aston Martin párosa, Fernando Alonso és Lance Stroll, valamint a sauberes Nico Hülkenberg nem jutott el a terített asztalhoz.