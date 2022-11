Mind a húsz versenyző ott volt azon a vacsorán Abu-Dzabiban, amelyet a visszavonuló Sebastian Vettel tiszteletére szervezett meg Lewis Hamilton. Az este remek hangulatban telt, a korábbi beszámolók alapján mindenki sokat nevetett, Vettel pedig beszédet is mondott.

A közösségi médiában terjedni kezdett egy kép, amely szerint a vacsora 140 ezer dollárba (55 millió forint) került, de az ötletgazda Hamilton valójában ennél jóval kevesebbet fizetett.

Lewis Hamilton put a dinner of all the F1 drivers together to see off (his buddy) Sebastian Vettel and picked up the tab. Which was reportedly $140k. Wow, so cool. #F1 pic.twitter.com/q8rFnhpHIe