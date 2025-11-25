A négyszeres világbajnok címvédő, a Red Bull-os Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a legutóbbi Las Vegas-i Nagydíjon, így az, hogy utólag mindkét McLaren-versenyzők kizárták, már „csak” igen kellemes bónusz volt számára.

A négyszeres világbajnok holland eleve megtett minden tőle telhetőt, 21 másodperces előnnyel hozta a maximális 25 pontot érő győzelmet, ám valójában úgy vezetett, mint ha még idén is pluszpont járna a leggyorsabb körért, ami nem is tetszik az energiaital-gyártó motorsportfőnökének, Helmut Markónak.

„Hihetetlen futam volt, Max ellentmondást nem tűrően vette át a vezetést az első kanyarban. Az pedig külön figyelemre érdemes, hogy a McLarennél azt mondták Landónak [Norris], hogy próbálja elkapni őt, de miután mi ezt továbbítottuk Maxnak, ő rákapcsolt, és egymás után futotta a leggyorsabb köröket” – magyarázta a Red Bull-kötődésű Servus TV hétfő esti adásában az osztrák szakember.

A felvetésre, hogy a gyenge tapadású vegasi utcai pályán a holland ezzel felesleges kockázatot vállalhatott, Marko egyetértően reagált:

„Igazán nyomatékosította a fölényét azzal, hogy az utolsó körön megfutotta a verseny leggyorsabb körét, méghozzá jelentős különbséggel. Ebben egyszerűen javíthatatlan, még ha kockázatos is a dolog.”

Két fordulóval a vége előtt a négyszeres bajnok címvédő Verstappen – valamint az éllovas csapattársa. Oscar Piasri – 24 pont hátránnyal követi a bajnokságot vezető mclarenes Lando Norrist. A katari sprinten és nagydíjon 33 (8+25), a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon még 25, összesen 58 pont gyűjthető.

Egyebek mellett Verstappen világbajnoki esélyeit is átbeszéltük a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió legutóbi adásában, nézd/hallgasd meg a legutóbbi epizódot itt:

