Valami alaposan félrement a Ferrarinál a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén, ugyanis miközben Lewis Hamilton úgy végzett tökutolsóként, hogy érzése szerint a Ferrarié volt a leggyorsabb autó, csapattársa, Charles Leclerc köre is csupán a kilencedik helyre volt elég.

Miután csaknem két másodperccel maradt el Lando Norris pole-pozíciós idejétől, a monacói ugyancsak a tapadás hiányára mutatott rá. „Ez nem ma kezdődött, már akkor is masszív küszködtünk azzal, hogy megtaláljuk a tapadást ilyen körülmények között, amikor [2019-ben – a szerk.] megérkeztem a csapathoz. Ez nagyon frusztráló, ugyanis az alsóbb kategóriákban ez volt a legnagyobb erősségem. Valamit rosszul csinálunk” – mondta az F1.com-nak.

„Nincs ötletem arra, hogy mit, ugyanis már gyakorlatilag a feje tetejére állítottuk az autót. Erről Lewis és Carlos [Sainz], akik szintén más csapatoktól jöttek, szintén tudnának mesélni, de így borzasztóan nehéz megtalálni a tapadást az autónkkal, és ez nagyon kiszámíthatatlan helyzetbe hoz minket. Emiatt sokat hibázunk, és ugyan csapatként már mindent megpróbáltunk, de valamilyen oknál fogva még nem találtuk meg az utunkat.”

„Ilyenkor megpróbálsz autóba ülni anélkül, hogy bármit is túlgondolnál annak kapcsán, hogy mi történhet. Időnként érnek minket kellemes meglepetések, ám valamiért akármikor úgy gondoltuk, hogy megértettünk valamit, az első esős alkalomnál kiderült, hogy tévedtünk. Mindazonáltal nem fest fényesen, hogy ilyen körülmények között egyértelmű lépéshátrányban vagyunk.”

Eközben a leggyorsabbak így nyilatkoztak a Las Vegas-i időmérő után: