Amellett, hogy már hosszú hónapok óta beszédtémát szolgáltatnak a papaja szabályok a McLarennél, azon belül pedig Oscar Piastri és Lando Norris bajnoki küzdelmében, az előző hétvégén még attól volt hangos a sajtó, hogy a wokingi istálló utólag a britet hibáztatta a két pilóta koccanásáért a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj rajtját követően.

Norrisra nézve ez házon belüli „következményeket” jelentett, csakhogy az előző hétvégi Amerikai Nagydíj sprintfutamának rajtjánál újra összeakadt a két McLaren-pilóta, méghozzá azután, hogy Piastri a merész aláfordulása következtében előbb Nico Hülkenberggel ütközött, majd közvetlenül a csapattársa autójába csúszott. A McLarennél eleinte a Sauber német pilótáját, valamint a kétszeres világbajnok Fernando Alonsót hibáztatták, de néhány nap távlatában újfent máshogy látják a korábbi történéseket.

Miután ezúttal Piastrit hozták ki felelősként csapaton belül, öt hétvégével a 2025-ös idény vége előtt tiszta lappal kezdhetnek a bajnokesélyes pilóták. „Ahogy minden hétvége után, ezúttal is megvizsgáltuk, mi történt. A sprintfutamon történt ütközésben van bizonyos fokú felelősségem, így ezt a hétvégét tiszta lappal kezdjük. Versenyezni fogunk, és meglátjuk, ki fog nyerni” – mondta a csütörtöki sajtónapon a vb-éllovas ausztrál.

Ennél is érdekesebb, hogy Piastri megerősítette, hogy visszavonta a Norrist eddig érintő következményeket a McLaren.

Miközben öt futam és két sprint van hátra a szezonból, Piastri 14 ponttal vezeti a pontversenyt Norris előtt, de az elmúlt hetekben gyakorlatilag Verstappen is bejelentkezett az ötödik vb-címéért – a Red Bull hollandja 104-ről 40 pontosra faragta a hátrányát.

