Súrlódások árnyékolták be a McLaren konstruktőri címvédését a két héttel ezelőtti Forma–1-es Szingapúri Nagydíj után, mivel a futam rajtjánál koccantak a wokingi istálló bajnokesélyes versenyzői. Habár Oscar Piastri és Lando Norris koccanásából a versenyfelügyelők nem hoztak ki egyértelmű felelőst, a hétvégi Amerikai Nagydíjat megelőzően is téma volt, hogy hányadán áll a McLaren a papaja szabályokkal.

A csütörtöki sajtónapon legfontosabb fejleménnyel Norris nyilatkozata szolgált a kérdésben. A brit elárulta, hogy végül őt találták vétkesnek, ami miatt következményekkel kell számolnia, de sem ő, sem Piastri nem volt hajlandó belemélyedni a részletekbe.

A McLaren vezérkarából Zak Brown törte meg a csendet: konkrétumokat a vezérigazgató sem osztott meg, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „sport jellegű” lépéseket fognak tenni a jövőben. „Természetesen minden futamot kiértékelünk, most pedig Lando és Oscar között volt egy összeérés” – idézte az amerikai üzletember a RaceFans.

„Egyértelműen nem volt szándékos, de nem akarjuk, hogy összeérjenek az autóink, miután az év elején lefektettük a szabályokat arról, hogyan lehet versenyezni. Tehát lesz egy kis sport jellegű következménye az esetnek. Ezzel együtt tovább léptünk a történteken, a pilótáink is kényelmesen érzik magukat, és nagyszerű hétvégének néznek elébe.”

Hozzátette, hogy Norris „elhanyagolható” mértékű következményekre számíthat, amiket „valószínűleg észre sem fognak venni az emberek”.

„Lando és Oscar tudják, miről van szó, és ez a legfontosabb” – szögezte le. „Természetesen a rajongóink előtt is transzparensek szeretnénk lenni. Azzal a nehezebb utat járjuk be, hogy mindkét srácnak engedjük, hogy a világbajnoki címért küzdjenek. A legegyszerűbb az lenne, ha lenne egyes és kettes számú versenyzőnk, mint egyes csapatoknál, de a McLaren nem akar így versenyezni.”

Mi történt Szingapúrban?

Miután az első kanyarkombináció kijáratánál Norris rátámasztott Piastrira, az ausztrál pozíciókat veszített, majd a papaja szabályokra mutogatva nehezményezte csapattársa megmozdulását, így a rádióüzeneteiben rendre kárpótlást követelt a csapattól, de hiába.

Piastri előnye 22 pontra csökkent, miután a villanyfényes utcai versenyen Norris mögött, csak a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót – abban, hogy lemaradt a dobogóról, közrejátszott az is, hogy a McLaren elrontotta a kiállását, ráadásul ismételten egy olyan hiba merült fel a kerékcserénél, amit az idén már nem tudnak orvosolni.

Az ünneplésen végül mindkét versenyző részt vett, ezzel együtt úgy tűnt, hogy a csapat – összhangban a stewardok döntésével – versenybalesetként nyugtázta a történteket.

Brownnal ellentétben Andrea Stella kitért arra is, hogy a csapaton belül miképpen jutottak el addig, hogy Norris vonják felelősségre a rajt utáni összeérésért. „Megvizsgáltuk az esetet, és megállapítottuk, hogy Lando volt a hibás az ütközésért, mert egy kicsit túlcsúszott a 3-as kanyarban, és miután hozzáért Verstappenhez, rácsúszott Oscar autójára” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek az olasz csapatfőnök, aki szerint a következmények a csapat keretrendszerének részét képezik.

Andrea Stella arra számít, hogy a beszélgetések után még erősebb lesz a McLaren. (Fotó: Clive Rose/Formula 1/Getty Images)

„Nyilvánvalóan nem volt benne szándékosság, de mindkét versenyző elfogadta a felülvizsgálatot, és ahogy azt tettük Kanada után, még egységesebben és erősebben vágunk neki a szezon hátralevő részében.”