A mercedeses George Russell nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat a Red Bull hollandja, Max Verstappen, illetve a mclarenes Lando Norris előtt. Az eredményeknek köszönhetően matematikailag is biztossá vált a McLaren konstruktőri bajnoki címe.

A 62 körös futam rajtja előtt kérdéses volt, milyen abroncsok kerülnek fel az autókra, tekintettel a rövid záporra, mely igencsak eláztatta az aszfaltot a kezdés előtt, és nem lehetett tudni, hogy szárad a pálya. Végül mindenki száraz pályára alkalmas gumikat rakatott fel, a többség közepeseket. A második helyről rajtoló Max Verstappen (Red Bull), a nyolcadikként kezdő Isack Hadjar (Racing Bulls), a tizedik Fernando Alonso (Aston Martin), valamint hátrébb Cunoda Juki (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin) és Franco Colapinto (Alpine) a lágy Pirelliket, a bokszból kezdő Alexander Albon (Williams) kemény abroncsokat választotta.

Verstappen a jobban tapadó lágy gumikkal nem tudta megelőzni az élről rajtoló Mercedes-pilótát, George Russellt. Mögöttük viszont változott a helyzet: Lando Norris nagyot rajtolt a McLarennel, és feljött a harmadik helyre, kőkeményen küzdve a mclarenes csapattárs, Oscar Piastri ellen is. Az ausztrál a negyedik helyen folytatta a futamot az első kanyarok után, mögötte Charles Leclerc-rel (Ferrari) és Andrea Kimi Antonellivel (Mercedes). Az első körben Piastrinak volt egy komolyabb elfékezése is, de pozíciót nem veszített vele, míg Norris első szárnyvéglapja igencsak megsérült a két autó kontaktjának köszönhetően.

9 fotó

Russell hamar meglépett Verstappentől, akinek inkább a tükröt kellett figyelnie Norris miatt. A brit tempóját nem vetette vissza a csapattárssal történt koccanás, nem úgy Piastrit, akinek kellett némi idő, hogy összekapja magát. Szerencséjére Norris sem tudta támadni Verstappent, a brit lassacskán leszakadt a hollandról. Mindenkinél gyorsabb volt azonban Russell, aki hét kör után már majdnem négy másodperces előnnyel vezetett.

Hamar megfagytak a különböző frontvonalak, senki sehol nem tudott komolyabb támadópozícióba kerülni. Leclerc mögül kicsit leszakadt Antonelli, őt Lewis Hamilton (Ferrari) nem tudta megközelíteni, majd egy nagyobb különbséggel jött a 8-10. helyen Alonso, Hadjar és Oliver Bearman (Haas) triója.

A helyzetet a kerékcserék beindulása törte meg a 14. körben, Gabriel Bortoleto és Cunoda jártak csapataiknál. A Kick Sauberen első szárnyat is cseréltek, a brazil a rajt harci sebeit hordozta körökön át. Időközben Norris is megcsipkézte egy alkalommal a falat, mögötte pedig Piastri lemaradása 5 másodpercre nőtt.

Az élmenők tovább húzták első bokszkiállásukat. A lágy gumis Verstappen váltott keményekre elsőként a 20. körben, aki ekkor már 9 másodperccel volt Russell mögött. A holland cseréje után további köröket kellett várni, míg a többi közepes gumin haladó versenyző a bokszba hajtott. Leclerc volt közülük az első a 22. körben.

Pár körrel később a másik Ferrarival Hamilton is kereket cserélt, a bokszmunka azonban nem volt tökéletes. Egy másodperc elment a jobb első keréknél, de pozíciójába ez nem került a britnek. Russell az élről a 26. körben állt ki keményekért, ideiglenesen Norris vette át a vezetést Szingapúrban Piastri előtt. Russell a csere után harmadik volt, 3,3 másodperc előnnyel Verstappen előtt.

Norris vezetése nem tartott sokáig, a 27. körben, friss gumikon már Verstappen mögött volt öt másodperccel. Egy kör erejéig Piastri vezetett így, mielőtt ő is letudta volna bokszutcai kötelességét. A McLaren ezúttal az ausztrál kiállását szúrta el, három másodperc maradt a cserében, de megtartotta pozícióját Leclerc előtt. Lemaradása azonban majdnem 10 másodpercre nőtt a csapattárs mögött. Közben egyébként Alonso kerékcseréjénél sem akarta ráhúzni a pisztoly az anyát a már feltett jobb első gumira.

A cserék után a legjobb hét pozíciója változatlan volt, és az is látszott a 29. körben, hogy Russell továbbra is gyorsabb a Verstappen vezette üldözőknél. Leclerc-re azonban rámászott Antonelli az 5-6. helyen – az ígéretes meccs azonban pár kör után hamvába halt.

Mire ez a csata elmúlt, az élen Russell előnye olvadozott. Aggódnia nem kellett, a 35. kört még például 2,8 másodperces előnnyel indította Verstappen előtt, de úgy tűnt, a kemény abroncsok egy kicsit jobban fekszenek a Red Bullnak. Norris 4,5 másodperccel követte Verstappent, Piastri lemaradása pedig további 9 másodperc volt. Ez azonban gyorsan változott egy csúnya Verstappen-elfékezés után, ami másfél másodpercébe került a hollandnak. A hiba után Verstappen nem is nyerte vissza tempóját, Russell nyúlt el tőle, és Norris is közeledett hozzá.

A kicsit belealvós futamban a 45. kör hozott némi ébresztőt, Nico Hülkenberg forgott ki, látszólag a fék fogott be a hátsó tengelyen. A Kick Sauber nem sérült, nem találta el a falat, és mást sem a német.

LAP 44/62



Nico Hulkenberg has a dramatic spin at Turn 7, but keeping out of the wall! 🤯🔄#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/S8BF1PLdcM — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

A mezőny vége ekkortájt besűrűsödött, ami az élmezőny dolgát nehezítette meg. Russell veszített az előnyéből, Verstappen azonban még többet, Norris konkrétan a DRS-t is nyithatta emiatt mögötte. Piastri egyébként csendben megfelezte a lemaradását, és csak 4,5 másodperc volt a két McLaren közt a különbség.

A 47. körben Hamilton másodjára is a bokszban járt. Megtehette ezt a hetedik helyen, mögötte nagyon messze voltak az üldözők, akik közül Liam Lawson (Racing Bulls) és Carlos Sainz (Williams) még ekkor sem cseréltek kereket.

A 48. körtől Verstappen folyamatos védekezésre kényszerült Norris ellen, miközben a lekörözötteket próbálták átugrani. Russell ismét tudta növelni az előnyét, már 6 másodperc volt, miközben Piastri tovább közeledett.

Norris első igazán komoly próbálkozását az 53. körben láthattuk, de Verstappen tudott védekezni. Miközben ez zajlott, Antonelli végre elment Leclerc mellett az 5-6. helyen. A monacói kálváriája ezzel nem ért véget, ugyanis a lágy gumikra váltó Hamilton is megelőzte őt nem sokkal később.

Az utolsó körökhöz közelítve Verstappen tartotta magát, Norris pedig nem tudott mit kezdeni vele. Piastri is lassan közeledett csak, úgy tűnt nem lesz változás. Hátrébb Hamilton a végéig támadta Antonellit az ötödik helyért, viszont a Ferrari fékjei csütörtököt mondtak, így a britet végül Leclerc is megelőzte.

Russell végül nyugodt, sima győzelmet aratott Verstappen, Norris és Piastri előtt. Antonelli ötödik lett Leclerc és Hamilton előtt, utóbbi épphogy a célba gurítani autóját még Alonso előtt. A maradék pontokon Sainz és Bearman osztozott.

A bajnokságok állása:

Piastri – 336 p Norris – 314 p Verstappen – 273 p Russell – 237 p Leclerc – 173 p Hamilton – 127 p

McLaren – 650 p – bajnokok Mercedes – 325 p Ferrari – 300 p Red Bull – 290 p Williams – 102 p Racing Bulls – 72 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal folytatódik.