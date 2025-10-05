A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj időmérője után egyszer már változott a rajtsorrend, amikor kiderült, hogy a Williams versenygépei szabálytalanok voltak, emiatt pedig kizárták őket a kvalifikációról. A két autó a 12-13. rajthelyek helyett a mezőny utolsó sorába lettek száműzve.

Ezzel előrelépett az a Pierre Gasly is, akinek Alpine-ja a Q1 végén mondta be az unalmast, és állt félre műszaki hiba miatt. Hamar kiderült, hogy a francia autójában egy szenzor rakoncátlankodott, azaz maga a probléma egészen kicsi volt. A 20. rajthely helyett a kizárások után eredetileg a 18. pozícióból kezdhette volna a villanyfényes futamot,

azonban az Alpine a parc fermé időszak alatt hozzányúlt a beállításokhoz, így bokszutcai rajt vár az egyszeres futamgyőztesre.

Gasly idén már negyedszer kényszerül bokszutcai rajtra, azaz kb. minden negyedik futamát kénytelen volt a mezőny legvégéről kezdeni a francia. Ennek fényében megsüvegelendő az a 20 pont, amit összekapart csapatának – ez egyébként épp annyi, amennyit Cunoda Juki hozott össze a Racing Bulls és a Red Bull autóival.

Rajta kívül az időmérőről kizárt Alexander Albon is a bokszutcából indul, miután a Williams a versenygép futóművén változtatott a parc fermé alatt. A rajtrácsra tehát csak 18-an állnak majd fel.