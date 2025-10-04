30 Celsius-fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett, villanyfényes körülmények között vághatott neki a 2025-ös szezon 18. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Szingapúrban. A kvalifikáció ígéretesnek tűnt, legalábbis a harmadik szabadedzés rendkívül szoros eredményei alapján.

A Q1 dinamikája némileg eltért a megszokottaktól, ugyanis egyrészt a lágy gumik egymás után több próbálkozásra is alkalmasak voltak, másrészt a folyamatosan gumizódó pálya a sötétben még hűlt is, így a köridőjavítások még látványosabbak voltak. Ennek is volt köszönhető, hogy az élmezőnyben olyan nevek is feltűntek, mint Isack Hadjar (Racing Bulls) vagy Oliver Bearman (Haas).

A szakaszt a topcsapatok könnyen vették, még Cunoda Juki is a Red Bull-lal, úgy is, hogy Pierre Gasly műszaki hiba miatt félrehúzódott, és sárga zászló volt érvényben a leálló Alpine miatt a pálya egyes szakaszán. Nem jutott tovább viszont Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), a két Alpine és Esteban Ocon (Haas).

8 fotó

A Q2 nehezen indult Cunoda, Charles Leclerc (Ferrari) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) számára. Előbbi kettőnél a tempó hiányzott, legalábbis csapattársaikhoz viszonyítva, míg az olasznál pályaelhagyás miatt vették el az egyébként kifejezetten erős mért idejét. Ami Leclerc-t illeti, egy alkalommal a fallal is közelről megismerkedett.

Contact with the wall for Charles Leclerc 😬💥



He continues and is still out on track with a few minutes left to go in Q2!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/pGQkfGpOuS — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Az említettek közül végül Antonelli nagyon simán, és Leclerc is erőlködés nélkül lépett tovább. Cunoda viszont tökutolsó lett a szakaszban, így kiesett a két Williams, Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és Liam Lawson (Racing Bulls) társaságában.

Az első Q3-as körök után George Russell állt az élen a Mercedesszel, szinte űridővel. Őt csak Max Verstappen tudta valamelyest megközelíteni, de a Red Bull hollandja is majdnem két tizedmásodpercet kapott. Oscar Piastri hátránya a harmadik helyen már 36 század volt, Antonellié 37, Lando Norris pedig az ötödik helyen bő 4 tizedes hátránnyal állt a másik McLarennel.

A két Ferrari csak utánuk várhatta a folytatást Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben, de volt félnivalójuk a Hadjar-féle Racing Bullstól is.

A fináléban Russell még 7 ezredet faragott további idejéből, és kb. a többiek is csak csipegetni tudtak a korábbi köreikből. A helyezések nem változtak, így a Mercedes britje magabiztos pole-pozíciót szerzett.

A 2025-ös Forma-1-es Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.