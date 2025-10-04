Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A városállamban az időmérő előtti utolsó gyakorlási lehetőségen a Red Bull hollandja, Max Verstappen volt a leggyorsabb.

Maga az edzés abból a szempontból nem volt túl mérvadó, hogy a lényeges események mind villanyfényes körülmények között zajlanak majd, miközben az említett 60 perc még késő délután, világosban ment le. Ezzel együtt is sokaknak hasznos lehetett az edzés, már csak azért is, mert pénteken piros zászlók szabotálták a tapasztalatszerzést.

A csendet a bokszutca nyitása után Oliver Bearman törte meg a Haas volánjánál, példáját pedig sokan követték. A McLarenek például már 6 perc elteltével feliratták magukat az eredménylistára első köreikkel, és ekkor már a mezőny közel fele hasonlóan tett.

Mindössze negyed óráig ment zavartalanul a gyakorlás. Az első megszakítást Liam Lawson okozta, aki a Racing Bulls versenygépét a pénteki nap után szombaton is összetörte. Emiatt kilenc percnyi edzéslehetőséget bukott a mezőny.

A dramatic crash for Liam Lawson in FP3 💥



📻 "I just hit the kerb"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/zdbmAXdRFI — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

A folytatásban a sűrű forgalomban voltak elfékezések és bukótér-látogatások, de alapvetően nyugisan zajlottak az események. Az időmérős szimulációk az utolsó 15 percre maradtak, ekkor futotta Verstappen is a leggyorsabb körét.

Mögötte a bajnoki reményei szempontjából jól alakult a sorrend. Oscar Piastri ugyan második volt a McLarennel, de a mercedeses George Russell és Andrea Kimi Antonelli is előzte Lando Norris McLarenét. Reménykedésére okot adhat, a hogy az élmenők között rendkívül kicsik voltak a különbségek, és a legjobb 12 pilóta között 55 századmásodperc volt csupán a különbség. A legjobb öt pilóta között egy tizedmásodperc sem volt, Antonelli és Norris ezredre azonos kört hoztak össze.

A szingapúri időmérő magyar idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.