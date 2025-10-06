Nagy-Britannia, Express:

“A McLaren megnyerte a konstruktőri vb-címet a Szingapúri Nagydíjon annak ellenére, hogy Lando Norris és Oscar Piastri között ismét dráma zajlott.”

Guardian:

“A pole pozícióból induló George Russell domináns versenyzéssel nyert Szingapúrban, mögötte pedig újabb magasságokat ért el a két mclarenes, Lando Norris és Oscar Piastri harca a világbajnoki címért. Piastri dühös volt a csapattársára és a csapatára is, miután Norris a rajt után megelőzte, s végül Max Verstappen mögött a harmadik és negyedik helyen végeztek.”

Independent:

“Russell győzött, miközben Piastri Norris miatt bosszankodott. A feszültség a két mclarenes között folyamatosan csak nőtt a szezon során, de egyszer sem csúcsosodott ki, ez azonban most az első körben megváltozott, mert a harmadik kanyarban majdnem összeütköztek.”

Ausztrália, The Age:

“Norris megközelítette Piastrit a vb-címért folyó versenyfutásban.”

Hollandia, De Telegraaf:

“Max Verstappennek sikerült mindkét McLaren-pilótát maga mögött tartania Szingapúrban. Piastri nem volt boldog Norris akciójától, folyamatosan panaszkodott a rádión, de a csapatuk ezúttal úgy döntött, hogy ne cseréljenek pozíciót, mint egy hónappal korábban, amikor Norrisnak nem sikerült egy boxkiállás. Ez kétségtelenül tovább élezi a helyzetet az istállón belül.”

AD:

“Max Verstappen a McLaren előtt maradt és életben tartotta a reményt az ötödik világbajnoki címre. Russell nagyon meggyőző és erős volt.”

Svájc, Blick:

“Verstappen profitált a McLaren idegességéből. A világbajnoki címért folyó belső harc továbbra is felforrósítja a levegőt a McLarennél.”

Tages-Anzeiger:

“Piastri dühös: a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált. Lando Norrist és Oscar Piastrit mindenki jól neveltnek ismerte. Szingapúrban aztán legalább az egyikük bizonyította, hogy nem mindig az.”

Franciaország, Le Parisien:

“A Szingapúri Nagydíjon a második helyért és a dobogóért folytatott küzdelmen volt a fókusz Max Verstappen, Lando Norris és Oscar Piastri között. Közvetlenül a rajt után Norris és Verstappen autója enyhén összeért, ennek következtében Norris kissé csapattársa, Piastri hátsó szárnya felé csúszott… Micsoda hangulat!”

L’Équipe:

“A harmadik kanyarban volt a döntő pillanat, amikor a két McLaren összecsapott. Norris elment Piastri mellett, aki két hellyel előbbről rajtolt. Ami bosszantotta a pontversenyben vezető ausztrált, az az volt, hogy csapattársa manővere miatt kénytelen volt lassítani és visszacsúszott a negyedik helyre. Nem kérdés, hogy ennek az esetnek még lesz folytatása az idény során, amikor a két rivális ismét kerék a kerék ellen versenyez majd.”

Ausztria, Kleine Zeitung:

“Norris Piastri ellen. Újabb felfordulás a McLarennél! A rajt után ismét nőtt a feszültség a csapaton belül. Az ausztrál még azzal is megvádolta Norrist, hogy piszkos munkát végzett.”

Olaszország, Corriere dello Sport:

“Verstappen felzárkózott.”

Tuttosport:

“Verstappen miatt nyitott maradt a világbajnoki cím sorsa.”

Spanyolország, Mundo deportivo:

“A kérdés, amely milliókat foglalkoztat: Max tényleg bajnoki esélyekkel indulhat az utolsó futamokon? Szingapúr megmutatta, hogy a Red Bull előrelépése nem egyszeri eset volt. Úgy tűnik azonban, hogy a hollandnak komoly hibára vagy balesetre is szüksége lesz két riválisától, ami egyáltalán nem kizárt, tekintve, hogy Piastrira és Norrisra óriási nyomás nehezedik majd az utolsó hat futamon.”

As:

“A Szingapúri Nagydíj nem hozott döntést a pilóták pontversenyében, de izgalmas volt. Verstappen második lett, és sorozatban harmadszor faragott a hátrányán a McLarenekkel szemben. Norris végzett a harmadik, Piastri a negyedik helyen. A wokingi csapat bebiztosította tizedik konstruktőri világbajnoki címét, de az öröm nem volt teljes, miután a két pilóta között óriási a feszültség.”