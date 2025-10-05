A világbajnoki pontversenyben vezető Oscar Piastri volt a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj egyik vesztese azzal, hogy bár a rajtrácson két pozícióval előtte volt, végül csapattársa, Lando Norris mögött ért célba, ráadásul a dobogóról is lecsúszott. A McLaren ausztrálján így Norris három, a Red Bull-os Max Verstappen pedig hat pontot hozott.

A rajtnál ráadásul össze is ért a csapattársával, amivel kapcsolatban később többször is nemtetszésének adott hangot. „Nyilvánvalóan nehéz verseny és nehéz első kör volt” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek a 24 éves versenyző. „Nem láttam a visszajátszást, így csak azt tudom, amit a kocsiból láttam, úgyhogy vissza kell majd néznem.”

Piastri a McLaren konstruktőri címvédésére utalva kitért rá, hogy a csapatnak „ez egy nagyszerű este”, ami „nemcsak az idei szezon, hanem sok év kemény munkájának csúcspontja”, és büszke rá, hogy ennek a részese lehet. Ami pedig az ütközést illeti, elmondta: „Nem hiszem, hogy szándékos volt, de megtörtént. Meg kell néznem felvételről, hogy pontosan mi történt.”

„Nem tudom” – felelte, amikor arról kérdezték, hogy új szabályok léptek-e életbe a csapatnál. „Először meg kell néznem az esetet, mielőtt bármit mondok.”

„Meg kell néznem [a hétvége után], min lehet javítani. Úgy gondolom, összességében jól sikerült a hétvége” – summázott Piastri. „Jól mentem a szabadedzéseken és az időmérőn is, a versenyen talán kicsit lassabban kezdtem, de érzésem szerint a tempó elég jó volt.”