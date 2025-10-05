Nem igazán fenyegette veszély George Russell győzelmét a Forma–1-es Szingapúri Nagydíjon, melyen bajnokavatás is történt annak lévén, hogy a McLaren matematikai előnye immáron matematikailag is behozhatatlanná vált a konstruktőri összetettben.

Russell az idén második és pályafutása során pedig ötödik alkalommal pezsgőzhetett a dobogó legfelső fokán Szingapúrban. A második hely sorsa már korántsem volt ennyire egyértelmű a Mercedes versenyzője mögött: a befutónál alig több mint hat tizedmásodperc választotta el Max Verstappent és Lando Norrist.

A 62 körös verseny leintése után 2009 világbajnoka, Jenson Button készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Csodálatos érzés, főleg azok után, ami pár éve történt” – utalt Russell a 2023-as versenyen elkövetett hibájára, amivel az utolsó kör előtt dobta el a harmadik helyet. „Akkor elszalasztottunk egy esélyt, de ma bőven kárpótoltuk magunkat.”

„Nagyon hálás vagyok a csapatnak, mert csodálatos munkát végeztek a hétvégén. Nem igazán tudjuk, honnan jött ez a teljesítmény, de nagyon boldogok vagyunk” – folytatta a brit. „A péntek több okból is nehéz volt számomra, nem éreztem magamat kényelmesen, de mire eljött a Q3, már remek volt az érzés, és ez az, ami számít.”

„Kicsit ideges voltam, amikor láttam, hogy Max a lágyakon fog rajtolni, de remek volt az első etapunk, és komoly előnyünk lett.”

„Épp csak felszáradt a pálya a versenyre, és mivel a piszkos oldalról rajtoltunk, úgy döntöttünk, kipróbálunk valami mást, mert ha előzöl az 1-es kanyarban, általában meg is őrzöd a pozíciót, hacsak nem történik valami” – magyarázta a szokatlan gumiválasztását Verstappen. „Tettünk egy próbát, de nem sikerült, ugyanis így az első etapban a gumik életben tartására koncentráltunk.”

„Sajnos az egész verseny nehezebb volt, mint reméltem, ennek több oka van. Van néhány dolog, amit meg kell értenünk, miért mentek ma rosszul a dolgaink” – tette hozzá a Red Bull négyszeres és címvédő világbajnoka. „Ezen a pályán akkor sem tudsz előzni, ha gyorsabb vagy, kivéve, ha történik valami őrültség. Ezen a futamon a második hely volt a maximum.”

Verstappen és Norris már a szombati időmérő edzés után is egymásnak üzengettek, a következő felvonásra a leintést követően került sor, ezúttal a McLaren pilótájának kezdeményezésével. „Megpróbáltam kiszúrni a hátsó kerekedet” – szúrt oda humorosan Norris a hollandnak, amikor a díjátadó ceremónia előtt nézték vissza a verseny összefoglalóját, benne a rajt utáni összeérésekkel.

„Sok helyen még csúszós, nedves volt a pálya. Belső íven voltam, egy kicsit korrigáltam, ennyi történt” – emlékezett vissza az első körre a brit. „Jó verseny volt, újra meg tudnám csinálni, bár nehéz volt. Max nem hibázott, és akár jól éreztem magam, akár nem, mindent beleadtam.”

„Volt néhány pillanat, amikor egymás mellé kerültünk, de túl nehéz volt előzni. Erős tempónk volt ma, és megpróbáltam volna utolérni George-ot, hogy nagyobb nyomást gyakoroljak rá.”