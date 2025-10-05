Óriási teherrel a vállán érkezhetett a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra Lando Norris. A McLaren britje nem tudta rendesen kihasználni a csapattárs és bajnoki éllovas Oscar Piastri botlásait, ellenben Max Verstappennel: a Red Bull hollandja nagy lendülettel közelíti a papaja autókat a ponttáblázatban, ami akár arra is ösztönözheti a McLarent, hogy egy emberként Piastri mögé álljanak.

Norris a helyzet kapcsán még a sajtónapon elmerült abban, hogy milyen nehéz is a bajnoki csata, van, hogy neki vannak jobb napjai, míg máskor riválisait érzi erősebbnek. Az igazán érdekesek azonban a következő mondatai voltak: “Nehéz legyőzni valakit, aki F1-ülésbe született. Ha visszamehetnék és megválaszthatnám, hogy legyek jobb versenyző, akkor nekem is pilótaapukám és -anyukám lenne, babaként a paddockba kerülnék, gokartozni kezdtem volna, amikor ő és mindenkinél többet teszteltem volna.”

A brit tehát részben ráfogta a holland felmenőire azt, hogy ezért nehezebb őt legyőzni. Ebben ugyan lehet némi igazság, azonban ne felejtsük el, hogy Norris is korán, 8 évesen kezdett gokartozni, emellett multimilliomos vállalkozó apja az ő karrierjére is rengeteg pénzt áldozott a korai időszakban.

Nem gondoltuk, hogy ez a sztori valamilyen szinten tovább eszkalálódik, azonban a szingapúri időmérő hozott egy újabb Verstappen-Norris összeszólalkozást. Az egész abból indult, hogy a holland a britet, illetve az általa felkavart turbulens levegőt okolta utolsó gyors körének elrontásáért. Verstappen érzett ebben némi szándékosságot, és hozzá is tette, hogy megjegyezte és emlékezni fog erre.

Amikor ezekkel a mondatokkal szembesítették Norrist, válasza rövid, de annál tartalmasabb volt.

“Ah, mindig panaszkodnak. Minden miatt panaszkodnak, ilyen a Red Bull”

– fogalmazott.