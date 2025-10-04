Váratlan fordulatot vett a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj hétvégéje, ugyanis azok után, hogy a harmadik szabadedzésen még öten voltak egy tizedmásodpercen belül, az időmérőn már nem ennyire kiélezett küzdelem döntött a pole-pozíció sorsáról.

A legnagyobb meglepetést George Russell szolgáltatta, aki a Q3-ban nem egy, hanem két borzasztóan erős körrel tört borsot a mezőny orra alá. Üzenetértékű volt, hogy az utolsó körét már nem is fejezte be Max Verstappen, így a holland csaknem két tizeddel kapott ki a Mercedes pilótájától.

Russell idei második és pályafutása hetedik rajtelsőségét könyvelhette el, mögüle Verstappen és a világbajnoki pontversenyben vezető Oscar Piastri várhatják a piros lámpák kialvását Szingapúrban.

A kvalifikáció után a Williams, a McLaren és a Red Bull korábbi versenyzője, a tizenháromszoros nagydíjgyőztes David Coulthard készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Fantasztikus érzés, hogy ott lehetek a pole-pozícióban” – kezdte a gondolatait Russell. „Sok szempontból nagyon nehéz volt a tegnapi nap, de jó érzés felállni belőle és mindezt eredményre váltani. Tudtam, hogy megvan az autóban a potenciál, hiszen Kimi [Antonelli] egész hétvégén remek munkát végzett. Sokat tanultam abból, hogy láttam tegnap, mire képes. Nagyon örülök a pole-pozíciónak.”

„Holnap hosszú és izzasztó verseny vár ránk. Szingapúr eddig nem volt túl kedves hozzám, de ez az esetek többségében a saját hibáimnak tudható be” – tekintett előre a futamra a brit. „Nem fogom elragadtatni magamat a pole-tól, bár kétségkívül ez a legjobb hely a rajtnál. Szeretném elhinni, hogy meg tudom őrizni ezt a vezetést, de ez a srác jó a rajtokban, és ott lesz a belső íven” – mutatott Verstappenre.

Bár a négyszeres és címvédő világbajnok volt Russell legközelebbi kihívója, mégsem elégedett maradéktalanul a második hellyel: arra panaszkodott Verstappen, hogy az utolsó körében a mclarenes Lando Norris megzavarta őt. „Ez történik, ha két másodperccel előtted egy autó kószál a pályán. Ezt megjegyeztem, és soha nem fogom elfelejteni” – jegyezte meg bosszúsan a 28 éves versenyző.

„Kár érte, mert különben közel lehettem volna a pole-pozícióhoz” – folytatta a holland. „Itt mindig nagyon izgalmas a kvalifikáció, és természetesen csalódott vagyok amiatt, hogy nem lettem első. Mindazonáltal eddig nagyon jól alakult a hétvége, versenyképes az autó. Számunkra jó, hogy ismét ott vagyunk a második helyen.”

Az összetettben a csapattársa előtt 25 ponttal vezető Piastri elmondta, hogy ugyan ennél többen reménykedett, a szombati napon a harmadik hely volt a realitás a McLaren számára. „Többet szerettem volna, de nem hiszem, hogy lett volna bennünk még négy tized a pole-hoz” – magyarázta a wokingiak versenyzője. „Végső soron elégedett vagyok, mert eddig jó a hétvégém, szépen felépítettem. Tiszta volt az időmérő is, ennél többet nem is kérhettem volna.”