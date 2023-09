Carlos Sainz nyerte a 2023-as Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, a Ferrari spanyolja a mclarenes Lando Norris és a mercedeses Lewis Hamilton társaságában ünnepelhetett a városállamban. A spanyol, noha élről indult és végig vezetett, nem érezhette magát biztonságban: a virtuális safety car olyan ütőkártyát adott a Mercedes kezébe, amit csak Norrisszal való együttműködésének köszönhetően tudott kivédeni. Ez a nyomás sok volt George Russellnek, aki az utolsó körben törte össze Mercedesét a harmadik helyen.

A 62 körös villanyfényes körülmények között, száraz időben zajlott, a levegő 30, az aszfalt 37 Celsius-fokos volt a rajt idején. 19-en vágtak neki a futamnak, az Aston Martin kanadai versenyzője, Lance Stroll nem indult el. Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) a bokszból vette üldözőbe a mezőnyt, melynek többsége közepes gumikon kezdte a versenyt. 3-an (a ferraris Charles Leclerc, az alphatauri-s Cunoda Juki és Csou) a lágy abroncsokat választották, keményeken a közepmezőnyből induló két Red Bull és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) kezdett.

A rajtot a két Ferrari jól kapta el, Leclerc lerajtolta George Russell Mercedesét. A brit mellett a csapattárs Lewis Hamilton is elment, az első két helyen a Ferrarik, mögöttük a Mercedesek haladtak. Lando Norris ötödik kör volt az első kör végén a McLarennel, őt Fernando Alonso üldözte az Aston Martinnal. Max Verstappen az első kör végén a tizedik helyen haladt a Red Bull-lal, egy helyet lépett előre.

Az első kör nem volt teljesen sima, Cunoda versenye véget is ért, a pálya szélén állt félre AlphaTaurijával, miután Sergio Perez a Red Bull-lal oldalba bökte, kocsija pedig megsérült. A második körben a két Mercedes-pilóta helyet cserélt azok után, hogy az első kanyarban Hamilton a pályán kívül előzte Russellt. Ekkorra Sainz előnye 1,3 másodperc volt Leclerc előtt, Russell 2,1 másodperccel haladt a spanyol mögött.

LAP 1/62 Disaster for Yuki Tsunoda on Lap 1 😵 He’s pulled over at Turn 14 and is out of the race ❌#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/y8pU2Sb4ZJ — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

Verstappen hamar elkezdett előrelépkedni, a 3. körben már a 9. volt és Kevin Magnussent (Haas) ostromolta. Perez ekkor még mindig rajthelyén, a 13. pozícióban haladt.

Norris az ötödik körben már Hamilton előtt haladt: a hétszeres bajnok elengedte mclarenes honfitársát, ugyanis feljegyezték, hogy túl nagy előnyt szerzett a rajtnál a bukótér átvágásával. Ezzel visszakerült az ötödik helyre Hamilton, és a vizsgálódás is megszűnt.

Rewind to the start ⏮️ Onboard with Hamilton who ran wide at Turn 1 and gained a couple of places (Russell and Norris) which he has since given back 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bEsUNk4M6v — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

A hatodik körben Verstappen legyűrte Magnussent, Perez azonban pozíciót vesztett Piastrival szemben, melyet rögtön vissza is vett. Leclerc is közel került Sainzhoz, a két Ferrari között az élen nem volt egy másodperc – Russellt időközben 1,9 másodperccel leszakították.

Kissé megmerevedtek ezt követően a frontvonalak, az első nyolc helyezett között nem voltak jelentős köridőkülönbségek: mindenki igyekezett spórolni az abroncsokkal, csak a Ferrarik kezdtek apránként elnyúlni a többiektől. Tíz kör után az első öt pilóta között fejenként 1,5-1,5 másodperc volt a differencia, egyedül Alonso volt a hatodik helyen, aki kicsit jobban feltartotta a születésnapos Esteban Ocont (Alpine) és Verstappent.

Az állóvíz nem volt a lágy gumis Leclerc ínyére, rádión hamar megkezdte a nyomasztást, miszerint csapattársa lassul. Ezt higgadtan nyugtázták a Ferrarinál, miközben Russellre kezdett Norris és Hamilton nyomást helyezni. A 14. kör magasságában Leclerc jelentősen lemaradt Sainz mögött, a csapat kérésének eleget téve, miszerint maradjon le az első helytől három másodpercre gumijainak kímélése érdekében. Később már öt másodpercet kértek a monacóitól.

Túl sok minden nem történt a futam első negyedében, viszont a 16. körben történelmi pillanatot élhetett át Alonso a hatodik helyen: teljesítette 100 ezredik futamkilométerét.

Fernando has just become the first driver in F1 history to complete 100,000 km under race conditions. A legend of our sport. #SingaporeGP pic.twitter.com/05ZxiHdHJG — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 17, 2023

A 18. körben váratlan üzenetet kapott Piastri: a McLarennél némi záporra számítottak, de nem olyan erősségűre, ami akár átmeneti esőgumit igényelne. A radarokon valóban megjelent egy kisebb csapadékzóna.

Az izgalmak a 19. körben fokozódtak: Logan Sargeant a falba állt a Williamsszel. Ki tudott onnan tolatni, de végigszórta a pályát a kocsija alá ragadó első szárnya apró darabjaival. A 20. körben pályára is küldték emiatt a biztonsági autót.

LAP 20/62 Sargeant bumps the wall He’s got going again but his damaged wing is showering sparks everywhere… ⚠️ @astonmartin SAFETY CAR ⚠️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/qGJN1WOEfZ — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

Az alkalmat az első hét helyezett kihasználta, Verstappen volt az első, aki kinn maradt a pályán. Leclerc rajtavesztett a cseréken, a monacóit a bokszban átugrotta Russell és Norris is, mert a Mercedes bokszutcai forgalma blokkolta őt. Csak a kemény gumikon indulók, azaz a Red Bullok és Bottas nem váltottak gumit. Alonso a bokszutcába hajtva átcsúszott a záróvonalon, a rázókövön hajtott vissza friss gumikért.

Lap 21/62: Both cars pit under the safety car! Unfortunately @Charles_Leclerc is held up by traffic in the pit lane and rejoins P6#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/aTgpNjH8gl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 17, 2023

A biztonsági autó mögött Sainz állt az élen Verstappen, Russell, Perez, Norris, Leclerc, Hamilton, Alonso, Ocon és Bottas előtt. A száguldás a 23. körben folytatódott ismét.

Sainz jól indította újra a futamot, Verstappennek inkább maga mögé kellett nézelődnie a használt abroncsokon. Sainz egy szektor alatt egy másodpercet adott Verstappennek. Leclerc majdnem telibe trafálta Norris, egy utolsó korrigálás mentette meg a kocsiját, de így Hamilton talált mellette utat a 6-7. helyen.

LAP 23/62 Russell gets past Verstappen who’s still on the hard tyres he started on The Mercedes driver is P2 with Sainz still out front! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/jYg4KvsPfT — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

A Red Bulloknak nem volt tapadása: Verstappen mellett elment Russell, Perezt pedig Norris előzte meg. Russell nekiállt üldözni Sainzot, miközben Hamilton is megelőzte Perezt a 24. körben. Norris ugyanebben a körben Verstappent előzte a harmadik helyért. Alonsót 5 másodpercre megbüntették a bokszutca-bejárat elrontásáért.

Perez mellett még Leclerc is elment, így az első hatban Verstappen maradt a használt, a többiek az új kemény gumikon a 25. körben. Az élen Russell ráragadt Sainzra, ketten együtt három másodperccel megléptek Norristól. A McLaren mögé Hamilton a 27. körben kapaszkodott fel Verstappen megelőzésével, a holland Leclerc-t még további egy körig tudta feltartóztatni.

Sainz a 29. körben jelentősen visszalassult, de vélhetően csak azért, hogy összerázza kicsit a mezőnyt, segítve saját, esetleg csapattársa dolgát. Az első öt pilóta között (Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Leclerc) ezúttal is 1,2-1,8 másodperc között alakult a különbség.

Féltávnál az említett ötöst Verstappen követte a hatodik helyen, ők Perezzel együtt ekkor még nem jártak a bokszban. A pontszerző helyeken Alonso, Ocon és Magnussen autóztak.

Sainz tovább húzta a nadrágszíjat, a 33. körben már az első négy versenyző már egy másodpercen belül autózott egymáshoz képest. Ez sem eredményezett ekkor semmilyen változást, ehelyett a 10-11. helyen volt egy adok-kapok Magnussen és Pierre Gasly közt: az Alpine franciája megelőzte rövid időre a Haast, de mivel kiterelte a dán versenyzőt, ezért vissza is engedte maga elé. Egy körrel később megtörtént a helycsere: Magnussen rögtön vissza is esett a 15. helyre hibája miatt.

Alonsónak is megjött a harci kedve, a 37. körben megelőzte volna Perezt, de addig-addig küzdött, hogy Ocon el tudott menni mellette a 8-9. helyen. A francia két körrel később meg tudta előzni Perezt is, sőt, ebben a pillanatban a mexikói gumijai annyira elfogytak, hogy Gasly is elment mellette. A Red Bull a 40. körben hívta is közepes abroncsokért pilótáját, az utolsó, 18. helyről hajrázhatott.

LAP 37/62 Sensational racing between Alonso, Perez, and Ocon 💪 Alonso initially gets past Perez, only to lose the place and then gets overtaken by Ocon 😵 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/DibaBsUgsp — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

Verstappen sem maradt adós a bokszkiállással, a kétszeres bajnoknál a 41. körben cseréltek. A futamot a 15. helyen folytatta. Ekkor a pontszerzők sorrendje így alakult: Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Leclerc, Ocon, Alonso, Gasly, Piastri, Lawson.

Sainz korábbi rádiózása alapján még egy másodperces köridőtartalékkal rendelkezett, annyira óvta a gumijait. Ekkor még nem fokozta a tempót a spanyol, viszont Russellnek jelezték, hogy kezdje el összeszedni magát a csatára az első helyért.

A meccs el sem kezdődött igazán, ugyanis Ocon alatt megállt az Alpine az első szektorban a 43. körben. Virtuális biztonsági autó lépett életbe az első kanyarkombinációban parkoló kocsi miatt, a pontszerzők közé így Nico Hülkenberg (Haas) lépett fel.

LAP 43/62 “Nooooo!” Ocon is distraught as his car grinds to a halt ❌ ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/YXyUtzYwZg — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

A VSC-t csak a két Mercedes (és Alonso) használta ki, autóikra friss közepes gumik kerültek fel. Alonso kerékcseréjét jól elszúrták, bénáztak az Aston Martin szerelői. Az élen a sorrend Sainz, Norris, Leclerc volt, Russell 13, Hamilton további 4 másodperccel üldözte a monacóit. A pontszerzők között volt Gasly, Piastri, Liam Lawson (AlphaTauri), Hülkenberg és Csou, bár utóbbit Verstappen kergette frissebb gumikon.

Russell eleinte körönként kb. 2 másodperccel volt gyorsabb az előtte haladóknál, és volt 15 köre, hogy előzésekkel együtt feljöjjön az első helyre. A tempóelőny nem tartott végig ki ennyire, egyrészt neki is fogytak Hamiltonnal együtt a gumijai, másrészt a többieknek is volt tartaléka.

Közben Verstappen feljött a tizedik, majd a 9. helyre Csou és Hülkenberg megelőzésével. A holland az 51. körben már Lawsont előzte a nyolcadik helyért.

Az 53. körben beérni látszott a mercedeses kerékcsere első gyümölcse, Russell utolérte Leclerc-t, majd meg is előzte. Hamilton egy körrel később követte a példáját. Időközben Alexander Albon (Williams) kapaszkodott fel a 10. helyre, nyakában Perezzel, Bottas pedig feladta a versenyt.

LAP 53 & 54/62 Russell and then Hamilton get past Leclerc 😮#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/h6OdsHcm9S — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

Verstappen az 55. körben feljött a hetedik helyre az 58. ban a hatodikra, Russell és Hamilton pedig folytatták az élen állók levadászását. Öt körrel a leintés előtt Norris DRS-sel üldözte az első helyért Sainzot, miközben a Mercedesek rohamoztak. Sainz direkt felhúzta magára Norrist, hogy DRS-sel könnyebben védekezhessen Russellék ellen.

Az 59. körben Albon miatt rövid időre belengették a sárga zászlót, aki kicsúszott a pontszerzők közül Perez javára, de ez nem befolyásolta az élen állók csatáját. Norris ebben a körben nagyot védekezett, Sainz és közte komoly különbség alakult ki. A következő DRS-zónára azonban Sainz bevárta excsapattársát, próbált okoskodni a ferraris.

Az utolsó előtti körben Perez feljött a 9. helyre Lawson elé, Sainz azonban koordinálta az eseményeket. Az utolsó körben Russell be is sokallt, a falnak ment és kiesett a dobogóról.

A spanyol első helyen gurult át a célvonalon, megelőzve Norrist és Hamiltont. Leclerc lett a negyedik, aki éppen maga mögött tartotta Verstappent. Pontot szerzett meg Gasly, Piastri, Perez, Lawson és Magnussen.

A bajnokság állása:

Verstappen – 374 p

Perez – 223 p

Hamilton – 180 p

Alonso – 170 p

Sainz – 142 p

Leclerc – 123 p

Red Bull – 597 p

Mercedes – 289 p

Ferrari – 265 p

Aston Martin – 217 p

McLaren – 139 p

Alpine – 81 p

A világbajnokság egy hét múlva a Japán Nagydíjjal folytatódik.