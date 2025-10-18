A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintjét. A négyszeres bajnok örülhetett a bajnoki csatát nézve, mivel egyik McLaren sem ért célba, sőt, komoly töréskárt szenvedett el Oscar Piastri és Lando Norris.

A 19 körös száguldást a mezőny minden tagja közepes gumikon kívánta teljesíteni, különbség csak abban volt, hogy néhányan már bejáratott szettet rakattak autójukra. Sokaknak azonban nem jött ez össze:

a rajtnál a két McLaren és Fernando Alonso (Aston Martin) kiesett,

több autó, köztük a negyedik helyről kezdő Nico Hülkenberg (Kick Sauber) pedig megsérült és nagyon visszaesett. A káoszt az első visszafordító kanyarban Piastri eltérő ívválasztása idézte elő. Természetesen tele lett törmelékkel a pálya, hosszú körökig autózott mindenki a biztonsági autó mögött.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

A rajtból jól jött ki Max Verstappen, a Red Bull hollandja nagy léptekkel faraghatta bajnoki hátrányát, emellett a csapattárs Cunoda Juki is felugrott a 18.-ról a 7. helyre. Verstappen mögött George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Cunoda, Oliver Bearman (Haas) volt a pontszerzők sorrendje.

A verseny az 5. kör végén indult újra rendes tempóban. A restartot Verstappen könnyen megoldotta, de Russell próbált tapadni rá. Ketten el tudtak lógni Sainztól, akinek a Ferrarik miatt kellett a tükröt figyelnie. Az élen Russell a 8. körben próbálkozott egy ambiciózus támadással, mely mindkét pilótánál pályaelhagyást eredményezett, de a sorrend maradt köztük.

LAP 8/19



Russell SENDS IT on Verstappen at Turn 12, but the Red Bull retains the place! 😲⚔️#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/gg7dSTGZ14 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Egy körrel később már valódi helycserét láthattunk, Hamilton előzte Leclerc-t a 4-5. helyen. Verstappen ekkorra lehagyta Russellt, több támadással nem is kellett szembenéznie.

LAP 9/19



Leclerc ⚔️ Hamilton



The Ferrari duo are battling their way down to Turn 12, with Hamilton ahead!#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/ieDbCOd0ST — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Jelentős események az élmezőnyben már nem történtek, a futam hajrájára azonban visszatért a biztonsági autó: az első kanyarban Lance Stroll (Aston Martin) ütötte ki Esteban Ocont. A Haas franciája semmiről sem tehetett, a kanadai pilóta volt full amatőr. Nem sokkal ez előtt egyébként a 8-9. helyen, egy pontért vívott nagyot Oliver Bearman (Haas) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – előbbi maradt elől, de sokszor a pályán kívül védekezett, így kapott is egy 10 másodperces büntetést.

A biztonsági autó miatt versenyt már nem láttunk, maradt is a Verstappen, Russell, Sainz “kisdobogó”, mögöttük Hamiltonnal, Leclerc-rel, Albonnal, Cunodával és Antonellivel.

A bajnokságok állása:

Piastri – 336 p Norris – 314 p Verstappen – 281 p Russell – 244 p Leclerc – 177 p Hamilton – 130 p

McLaren – 650 p Mercedes – 333 p Ferrari – 307 p Red Bull – 300 p Williams – 111 p Racing Bulls – 72 p

A 2025-ös Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombaton 23 órától, a nagydíj vasárnap 21 órakor kezdődik.