Jó ideig emlegetni fogjuk még a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintversenyét, köszönhetően az első kanyarban történteknek. A rajtbalesetek klasszikus esettanulmányában a két McLaren és Fernando Alonso is kiesett az Aston Martinnal, de Nico Hülkenberg is áldozat volt, aki a negyedik rajthelyből kihozható lehetőségeit bukta ezzel.

Az esetről rengeteg képet és videót itt találsz:

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója azok után, hogy Lando Norris és Oscar Piastri is kiesett, épp a Kick Sauber németjét nevezte meg bűnbakként. “Szörnyű volt. Egyik versenyzőnket sem lehet hibáztatni, mások vezettek elől amatőr módon, és így ütötték ki a pilótáinkat” – fogalmazott.

Brown ezek után mondta el, hogy az amatőr szó használatakor kifejezetten Hülkenbergre gondolt. “Szeretném újra látni a visszajátszást, de Nico egyértelműen nekihajtott Oscarnak. Nem lehetett volna ott, nekiment [Piastri] bal hátsó kerekének” – tette hozzá.

Az esetet egyébként semmilyen oldalról nem látta problémásnak az FIA, versenybalesetnek ítélték a történteket. A dolog Norrist sem rázta meg túlságosan. “Eltaláltak, mit tehettem volna? Ez van, kiütöttek, nem sokat tehettem.”

Piastri sem volt bőbeszédűbb. “Mindketten mélyre mentünk az 1-es kanyarban, próbáltam visszavágni és kaptam egy ütést. Nem jó így kezdeni a napot, de meg kell még néznem, mi történt” – mondta a bajnoki éllovas.