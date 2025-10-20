Austinban lezajlott a 2025-ös Forma-1-es idény 19. fordulója, az Amerikai Nagydíj. A Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió idei 20. adásában Szeleczky Ádám Horváth Zsolttal és Kováts Olivérrel beszéli át a sprinttel is bővített hétvége eseményeit és tanulságait.

Innen tényleg sínen van Verstappen felzárkózása? Sokkal több minden van mögötte, mint hinnénk? Valóban lemondhat a McLaren az egyéni bajnoki címről a McLaren? Mi lesz Oscar Piastrival? A Ferrari nem tudja, mit csinál, a Mercedes igen – mit jelenthet Russellék hosszabbítása?

