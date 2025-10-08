A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) december 12-én tartja tisztújítását, a jelenlegi elnök, Mohammed bin Szulajm második mandátumát szeretné megszerezni.

A finoman szólva is ellentmondásos megítélésű vezető jó ideje igyekszik a szervezetet központosítani, tekintélyelvű irányba fordítani, és úgy tűnik egészen addig is hajlandó elmenni, hogy a választás előtt kivegye a versenyből az ellenjelölteket.

Szulajem ellen a komoly motorsportos háttérrel rendelkező amerikai Tim Mayer, valamint két, az elmúlt hetekben feltűnt, kevésbé komolyan vehető hölgy indulna, de a jelen állás szerint hivatalosan nem tudnak majd jelöltként regisztrálni.

Az FIA elnöki posztjára pályázóknak régóta teljes csapattal kell bejelentkezniük a posztra, listájukon meg kell nevezniük leendő szenátusi elnöküket, az automobilitási és idegenforgalmi elnökhelyettest, a sportért felelős elnökhelyettest, valamint hét további alelnököt, összesen 10 személyt.

A hét alelnökjelölt az FIA által összeállított listából kerülhet ki, azok kerülhetnek közéjük, akik a Motorsport Világtanácsi tagságra alkalmasak, emellett kötelezően lennie kell köztük egy-egy személynek az észak-amerikai, a dél-amerikai, az ázsiai-óceániai, az afrikai és a közel-keleti régióból, illetve két főnek az európai régióból.

Ez eddig nem újdonság, Szulajm trükkje viszont már az: az FIA által kiadott friss listán ugyanis csak 29 személy szerepel, már ezzel nem jönne ki a három ellenjelölt stábja úgy, hogy egy személy csak egy jelöltet támogathat, de a tetejébe a dél-amerikai régióból mindössze egy személy szerepel, Bernie Ecclestone neje, Fabiana Ecclestone, aki eleve Szulajmot támogatja. Innen már csak hab a tortán, hogy a két afrikai régiós személy Rodrigo Rocha és Amina C. Mohammed ugyancsak Szulajm támogatója.

Ha az egyértelműen manipulációs céllal összeállított FIA-lista nem változik, az ellenjelöltek egyszerűen képtelenek lesznek október 24-éig leadni a maguk listáit, azaz egyszerűen el sem indulhatnak a választáson, Szulajm duplázása tehát garantált lesz.

A húzás egyébként nem meglepő, már tavasszal felmerült, hogy ilyesmire készülhet az elnök.