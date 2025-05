Az egyesült arab emírségekbeli egykori raliversenyző, (sport)diplomata Mohammed bin Szulajm 2021 decembere óta Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöki posztját, mandátuma idén jár le, az év végén tisztújításra készül a szervezet.

Szulajm az elmúlt pár évben egyre inkább tekintélyelvű, a külső és belső kritikákat is elhallgattatni kívánó, a szervezeten belül vele vagy politikájával szembehelyezkedőket eltávolító Szulajm a BBC értesülése szerint most újabb „reformokkal” igyekszik bebiztosítani az újraválasztását.

A BBC által megszerzett tervezetek alapján Szulajm további hatalmat vonna saját hatáskörbe, többek között – már ha az FIA júniusi közgyűlésén elfogadják az újításokat – előbbre hozná az elnökjelöltek jelentkezési határidejét (a választás előtti 21 napról 49-re bővítve azt, azaz sokkal előbb kellene teljes programmal és jelölti stábban előállni), valamint az esetleges jelölteket szakmai, etikai, összeférhetetlenségi okokból, ezekben a kérdésekben pedig tavaly óta már az elnök által vezetett bizottságok illetékesek.

További változtatás lenne, hogy az etikai tisztviselők kinevezését az elnöki mandátumok idejéhez igazítanák, valamint hogy a 16-16 tagból álló motorsportért, illetve közúti közlekedésért felelős szenátusok 4-4, jelölés alapján beemelt tagjait nem a 12, a tisztségeik alapján automatikusan bekerült tagok választanák meg, hanem maga az elnök nevezné ki őket, ugyanakkor a Motorsport Világtanács (WMSC) összetételébe is belenyúlnának: jelenleg a 28 tag közül 21-nek más-más országot kell képviselnie, a tervezet szerint viszont csak annyit zárnának ki, hogy egy-egy ország kettőnél több képviselővel rendelkezzen.

Tegyük hozzá, hogy a fentiek egyelőre csak – a szigorú sajtószakmai elvek alapján dolgozó – BBC állításai, de előbb vagy utóbb, legkésőbb az FIA júniusi általános közgyűlésén igazolódhatnak.

A BBC egyébként igyekezett különböző FIA-tisztviselőket is megszólaltatni, de amióta komoly retorziókkal járhat a szervezetet rossz fényben feltüntető megszólalás, valamint egyre több titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk az érintetteknek, csak névtelenül idéztek egy-két nyilatkozni hajlandó bennfentest.

„A tervezetet nagyon okosan szövegezték. Látszólag etikai alapokon készült, miközben a valóság sokkal kevésbé etikus” – mondta egyikük.

„[A tervezet] ügyes megfogalmazása annak, hogy azt vágok ki, akit akarok és amikor tetszik” – jegyezte meg egy másik FIA-s.

Hivatalosan eddig senki nem jelentkezett be az FIA elnöki székéért, de korábban felvetődött, hogy a Mercedes-főnök Toto Wolff felesége, Susie Wolff lehetne kihívó, illetve a napokban az F1-ben a Williamsnél versenyző Carlos Sainz édesapja, a ralivilágbajnok, Dakar-győztes id. Carlos Sainz is indulna, sőt, spekulációk szintjén a négyszeres F1-bajnok, a környezetvédelmi kérdések iránt elkötelezett Sebastian Vettel neve is felmerült már.