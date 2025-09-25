Az ezredforduló utáni időszak talán leglátványosabb, legbrutálisabb Forma-1-es balesete volt Romain Grosjeané, aki a 2020-as Bahreini Nagydíj első körén csapódott a szalagkorlátba, autója pedig óriási tűzgömbbé változott. A glóriának köszönhetően az acélkorlát nem fejezte le, nem vágta félbe a versenyzőt, aki lába kiszabadítása után ki tudott menekülni a lángoló roncsból, és – a körülményekhez képest – olcsón megúszta, mindössze kezein szerzett súlyosabb égési sérüléseket.

A sportágban 2009-től a Renault-nál, a Lotusnál, majd a Haasnál vezető svájci-francia szerződése a balesetes évben járt le, 2020 végén el is búcsúzott az F1-től, tavalyig az amerikai IndyCarban húzott le négy szezont.

Most azonban újra F1-esbe ül: a Haas ugyanis tesztlehetőséget adni neki pénteken az olaszországi Mugellóban, ahol – az érvényes előírásokkal összhangban – az alakulat korábbi, 2023-as modelljét vezetheti majd.

Reunited for a special reunion ❤️ Former driver, Romain Grosjean returns to drive our VF-23 this Friday in Mugello at our TPC event. This marks the first time Romain has piloted an F1 car since the 2020 Bahrain Grand Prix.#HaasF1 #F1 | @F1 @RGrosjean pic.twitter.com/cROfhZSygM — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 25, 2025

Grosjean szívélyes fogadtatását húzza alá, hogy a teszten korábbi versenymérnöke, a tavaly óta már csapatfőnökként dolgozó Komacu Ajao vedlik majd vissza régi szerepébe, ő segíti majd a 39 éves versenyzőt a bokszutcából.

A régi autós teszten egyébként egy másik pilóta, az IndyCarban pályafutása során hat futamgyőzelmet szerző, manapság az F1TV szakkommentátoraként dolgozó kanadai James Hinchcliffe is pályára lép majd.

Ami Grosjeant illeti, emlékezetes, hogy a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff amolyan búcsúajándékként náluk ajánlott hasonló vezetési lehetőséget a pilótának, ám a 2021-es alkalmat a járvány miatt lefújták, és valahogy azóta sem váltották be az ígéretet.